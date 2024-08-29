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    Карпин объяснил отсутствие Глушенкова в составе сборной России на товарищеские матчи

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о выборе футболистов, которые примут участие в товарищеских матчах национальной команды в сентябре.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «На матчи против Вьетнама и Таиланда отправятся 24 полевых игрока и три вратаря. Из-за повреждений мы не можем рассчитывать на Максима Глушенкова, Юрия Горшкова и Даниила Фомина. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

    Учитывая то, что команде предстоит длительный перелёт, Матвей Сафонов и Далер Кузяев присоединятся к команде сразу в Ханое. Их не будет на тренировке в Москве, но это позволит им избежать двух ночей подряд в самолёте», — приводит слова Карпина пресс-служба сборной России.

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    • Напомним, что национальная команда проведет 2 товарищеских матча, где встретится с Вьетнамом 5-го сентября и с Таиландом 7-го числа.

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