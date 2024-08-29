Гонду заявил о готовности сыграть за «Зенит» против «Пари НН»

Лусиано Гонду Фото: globallookpress.com
Гондоу перешел в «Зенит» на этой неделе из Архентинос Хуниорс«.
"Я знал, что 'Зенит' — это гранд российского футбола, большая команда. Все мои ожидания подтвердились. Я увидел потрясающий клуб с потрясающей инфраструктурой.
По поводу готовности [сыграть с 'Пари НН' ], конечно же я готов. Надеюсь, что все самые последние формальности будут улажены.
Рассчитываю помочь команде", — сказал аргентинский футболист, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".
Матч "Пари НН" — "Зенит" пройдет 31 августа, начало — в 17:30 мск.
Transfermarkt оценивает стоимость Гондоу в 10 миллионов евро.