Гонду заявил о готовности сыграть за «Зенит» против «Пари НН»

Нападающий «Зенита»заявил, что готов принять участие в матче св шестом туре РПЛ.

Гондоу перешел в «Зенит» на этой неделе из Архентинос Хуниорс«.

"Я знал, что 'Зенит' — это гранд российского футбола, большая команда. Все мои ожидания подтвердились. Я увидел потрясающий клуб с потрясающей инфраструктурой.

По поводу готовности [сыграть с 'Пари НН' ], конечно же я готов. Надеюсь, что все самые последние формальности будут улажены.

Рассчитываю помочь команде", — сказал аргентинский футболист, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

Матч "Пари НН" — "Зенит" пройдет 31 августа, начало — в 17:30 мск.

Transfermarkt оценивает стоимость Гондоу в 10 миллионов евро.