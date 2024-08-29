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    Гонду заявил о готовности сыграть за «Зенит» против «Пари НН»

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    Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду заявил, что готов принять участие в матче с «Пари НН» в шестом туре РПЛ.

    Лусиано Гонду
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    Лусиано Гонду

    Гондоу перешел в «Зенит» на этой неделе из Архентинос Хуниорс«.

    "Я знал, что 'Зенит' — это гранд российского футбола, большая команда. Все мои ожидания подтвердились. Я увидел потрясающий клуб с потрясающей инфраструктурой.

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    • По поводу готовности [сыграть с 'Пари НН' ], конечно же я готов. Надеюсь, что все самые последние формальности будут улажены.

    Рассчитываю помочь команде", — сказал аргентинский футболист, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

    Матч "Пари НН" — "Зенит" пройдет 31 августа, начало — в 17:30 мск.

    Transfermarkt оценивает стоимость Гондоу в 10 миллионов евро.

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