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    «Жирона» всухую разгромила «Осасуну» в матче Примеры

    «Жирона» — «Осасуна»: счет матча 4:0, обзор голов

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    «Жирона» на своем поле обыграла «Осасуну» (4:0) в матче 3-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе хозяев голы записали на свой счет Брайан Хиль на 34-й минуте, Виктор Цыганков на 53-й минуте, Абель Руис на 56-й и Кристиан Стуани на 90-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Жирона — Осасуна 4:0
    Голы: 1:0 Бриан Хиль (34'), 2:0 Виктор Цыганков (53'), 3:0 Абель Руис (56'), 4:0 Кристиан Стуани (90') Жирона: Пауло Гассанига, Алехандро Франсес, Давид Лопес, Дейли Блинд, Мигель Гутьеррес, Янхель Эррера (Ориоль Ромеу Видаль, 64'), Иван Мартин, Виктор Цыганков (Порту Кристиан, 81'), Абель Руис (Ясер Асприлья, 74'), Бриан Хиль (Донни ван де Бек, 81'), Боян Миовски (Кристиан Стуани, 64') Осасуна: Серхио Эррера, Начо Видаль, Хорхе Эррандо, Алехандро Катена, Хуан Крус, Мойсес Гомес, Аймар Орос (Пабло Ибаньес, 59'), Лукас Торро (Хави Мартинес, 85'), Хон Монкайола (Рубен Гарсия, 59'), Брайан Сарагоса (Икер Бенито, 68'), Анте Будимир (Рауль Гарсия, 58')

    После этого матча «Жирона» занимает 7-е место в таблице Примеры с 4 баллами. «Осасуна» — на 12-й позиции с тем же количеством очком.

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