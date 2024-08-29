«Панатинаикос» выбил «Ланс» из Лиги конференций, проход «Копенгагена», вылет «Трабзонспора»

Завершился ряд матчей квалификации Лиги конференций.

Словенская «Олимпия» разгромила хорватскую «Риеку» со счетом 5:0 и пробилась в групповой этап турнира. Мячи забили Педро Швайцер и Талиссон, которые сделали дубль, а также Дино Кожич.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Олимпия Любляна — Риека 5:0 Голы: 1:0 Педро Лукас (2'), 2:0 Thalisson (13'), 3:0 Dino Kojic (35'), 4:0 Thalisson (45'), 5:0 Педро Лукас (47') Олимпия Любляна: Матевж Видовшек, Жорже Силва, Марцел Ратник, Ахмет Мухамедбегович, Давид Суалехе (Юстас Ласицкас, 66'), Агустин Доффо, Педро Лукас (Ivan Durdov, 55'), Raul Florucz (Диогу Пинту, 55'), Thalisson, Peter Agba, Dino Kojic (Марко Брест, 46') Риека: Степан Раделич (Ante Majstorovic, 46'), Нико Галешич, Марко Пашалич, Тони Фрук (Найс Джуара, 46'), Деян Петрович, Велдин Ходжа (Линдон Селахи, 46'), Niko Jankovic, Franjo Ivanovic (Комнен Андрич, 74'), Mladen Devetak (Bruno Bogojevic, 46'), Ivan Smolcic, Martin Zlomislic Предупреждения: Niko Jankovic (8'), Thalisson (10'), Степан Раделич (38'), Деян Петрович (52'), Raul Florucz (54')

В еще одной игре валлийский «Нью-Сейнтс» и литовский «Паневежис» сыграли вничью 0:0, а дальше прошла команда из Уэльса.

Также польская «Легия» на выезде победила косоварскую «Дриту» со счетом 1:0 благодаря голу Томаса Пекхарта и пробилась в групповой этап Лиги конференций.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Дрита — Легия 0:1 Гол: 0:1 Томаш Пекхарт (90 + 1') Дрита: Эгзон Бейтулай, Ветон Туша (Blerim Krasniqi, 46'), Арб Манай (Salifu Ibrahim, 70'), Faton Maloku, Besnik Krasniqi, Juan Mesa, Raddy Ovouka, Iljasa Zulfiu (Kastriot Selmani, 65'), Rron Broja, Ilir Mustafa, Alexandre Fressange (Almir Ajzeraj, 46') Легия: Кацпер Тобиаш, Рубен Винагре, Серхио Барсия (Стив Капюади, 46'), Радован Панков, Лукиньяс, Клод Гонсальвес (Юрген Челхака, 84'), Bartosz Kapustka (Ryoya Morishita, 63'), Павел Вшолек, Рафал Аугустыняк, Блаж Крамер (Томаш Пекхарт, 69'), Мигель Альфарела (Марк Гуаль, 63') Предупреждения: Серхио Барсия (16'), Блаж Крамер (26'), Rron Broja (36'), Bartosz Kapustka (45 + 2'), Клод Гонсальвес (49'), Almir Ajzeraj (57'), Арб Манай (63'), Павел Вшолек (73'), Rron Broja (77'), Стив Капюади (87')

Турецкий «Трабзонспор» покинул еврокубки, уступив в серии пенальти швейцарскому «Санкт-Галлену» - 4:5. В основное время соперники сыграли 1:1. На гол Исаака Шмидта хозяева ответили точным ударом Ениса Дестана.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Трабзонспор — Санкт-Галлен 1:1 Голы: 0:1 Isaac Schmidt (31'), 1:1 Энис Дестан (52'), 1:1 Стефано Денсвил (пенальти) (109'), 1:1 Jovan Milosevic (пенальти) (109'), 2:2 Трезеге Махмуд (пенальти) (109'), 2:2 Альберт Вальчи (пенальти) (109'), 3:3 Борна Баришич (пенальти) (109'), 3:3 Moustapha Cisse (пенальти) (109'), 4:4 Денис Дрэгуш (пенальти) (109'), 4:4 Bastien Toma (пенальти) (109'), 4:5 (пенальти) (109') Трабзонспор: Угурджан Чакыр, Стефан Савич, Стефано Денсвил, Борна Баришич, Батиста Менди, Озан Туфан (Pedro Jorge Goncalo Malheiro, 46'), Окай Йокушлу (Крис Башам, 90'), Эдин Вишча (Engin Poyraz Efe Yildirim, 91'), Энис Барди (Cihan Canak, 46'), Мислав Оршич (Трезеге Махмуд, 76'), Энис Дестан (Денис Дрэгуш, 76') Санкт-Галлен: Лоуренс Ати-Зиги, Альберт Вальчи, Штефан Амбросиус, Шадрак Аколо (Jovan Milosevic, 46'), Виллем Геббельс (Moustapha Cisse, 73'), Bastien Toma, Christian Witzig (Кевин Чобот, 61'), Lukas Gortler, Mihailo Stevanovic (Abdoulaye Diaby, 91'), Chima Okoroji (Yannick Noah, 85'), Isaac Schmidt (Konrad Faber, 61') Предупреждения: Lukas Gortler (65'), Лоуренс Ати-Зиги (83'), Yannick Noah (89'), Штефан Амбросиус (109')

Португальская «Витория Гимарайнш» на выезде снова разгромила боснийский «Зриньски Мостар» (4:0) и без проблем вышла в группу третьего по престижности еврокубка. Мячи забили Ману, Нуну Сантуш, Нельсон Оливейра и Густаво.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Зриньски — Витория Гимарайнш 0:4 Голы: 0:1 Manu Silva (пенальти) (32'), 0:2 Нуну Сантос (42'), 0:3 Нелсон Оливейра (45 + 4'), 0:4 Gustavo Da Silva Cunha (71') Зриньски: Марко Марич, Керим Мемия, Тони Шуньич, Петар Мамич, Марио Чуже (Антонио Прскало, 80'), Томислав Киш (Besart Abdurahimi, 46'), Матья Малекинушич, Hrvoje Barisic (Marko Kozina, 46'), Igor Savic, Frano Mlinar (Слободан Яковлевич, 46'), Nardin Mulahusejnovic (Fran Topic, 69') Витория Гимарайнш: Бруну Варела, Рикарду Мангаш (Miguel Maga, 71'), Жуан Мендес (Жуан Мендес, 46'), Микель Вильянуэва, Тони Боревкович, Альберто Байо, Кайо (Gustavo Da Silva Cunha, 60'), Нуну Сантос, Томас Гендель (Зе Карлуш, 60'), Нелсон Оливейра, Manu Silva Предупреждения: Nardin Mulahusejnovic (7'), Тони Шуньич (13'), Нелсон Оливейра (13'), Hrvoje Barisic (32')

Шотландский «Килмарнок» и датский «Копенгаген» сыграли вничью 1:1, но дальше прошла команда из Дании за счет победы в первой игре. За хозяев забил Марли Уоткинс, а Льюис Мейо отправил мяч в собственные ворота.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Килмарнок — Копенгаген 1:1 Голы: 1:0 Марли Уоткинс (16'), 1:1 Льюис Майо (автогол) (68') Килмарнок: Льюис Майо, Стюарт Финдлей, Лайам Доннелли (David Watson, 25'), Брэд Лайонс, Мэттью Кеннеди, Дэниел Армстронг (Гари Маккей-Стивен, 83'), Кайл Васселл, Марли Уоткинс (Bobby Wales, 75'), Kieran O'Hara, Jack Burroughs (Корри Ндаба, 83'), Joe Wright (Лиам Полворт, 75') Копенгаген: Маркос Лопес, Денис Вавро, Кевин Дикс, Виктор Классон (Магнус Маттссон, 80'), Расмус Фальк, Лукас Лерагер, Габриэл Перейра, Элиас Ашури (Robert Vinicius Robert, 77'), Мохамед Эльюнуссип, Victor Mow Froholdt (Орри Оускарссон, 63'), Nathan Trott Предупреждения: Лукас Лерагер (50'), Дэниел Армстронг (57')

Греческий «Панатинаикос» оказался сильнее французского «Ланса» со счетом 2:0. Забитые мячи на счету Факундо Пельистри и Тете. Греки смогли шагнуть в групповой этап еврокубка.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Панатинаикос — Ланс 2:0 Голы: 1:0 Факундо Пельистри (62'), 2:0 Тете (85') Панатинаикос: Бартломей Дронговский, Сверрир Ингасон (Барт Схенкевелд, 79'), Тин Едвай, Филип Младенович, Адам Черин (Неманья Максимович, 61'), Виллиан Арау, Тете, Факундо Пельистри (Филип Джуричич, 82'), Яннис Коцирас (Георгиос Ваяннидис, 61'), Анастасиос Бакасетас (Даниэль Мансини, 61'), Фотис Иоаннидис Ланс: Брис Самба, Дейер Мачадо (Jhoanner Chavez, 71'), Маланг Сарр (Массадио Айдара, 71'), Абдукодир Хусанов, Жонатан Гради (M'Bala Nzola, 87'), Анди Диуф, Адриен Томассон, Пшемыслав Франковски, Уэсли Саид (Реми Лабо Ласкари, 67'), Флорьян Сотока, David Pereira da Costa (Анжело Фюльжини, 66') Предупреждения: Пшемыслав Франковски (10'), Тете (19'), Жонатан Гради (53'), Массадио Айдара (90 + 4')

Андоррская «Санта-Колома» и исландский «Викингур» сыграли вничью 0:0, но команда из Исландии в первой игре добыла крупную победу и продолжит борьбу в европейском кубке.

Футбол. Лига конференций. Квалификация УЭ Санта-Колома — Викингур Р 0:0 УЭ Санта-Колома: Хуан Педро Наварро, Хесус Рубио, Чете, Пабло Молина, Юссеф эль-Газуи (Андрес Моэдано, 46'), Давид Виргили Фернандес (Nuno Martins, 58'), Eric Ruiz, Marcos Blasco, Miguel Lopez Migues (Алешандре Мартинез, 59'), Bilal El Bakkali Salah (Франко де Хесус, 73'), Jorge Bolivar (Joaquinete, 58') Викингур Р: Ингвар Йонссон, Йон Гудни Фьолусон (Свейдн Гисли Торкельссон, 74'), Оливер Экрот, Карл Гуннарссон (Тарик Ибрахимаджич, 46'), Гисли Тордарсон (Дади Берг Йоунссон, 67'), Виктор Андрасон, Гуннар Ватнхамар, Ари Сигюрпальссон (Хельги Гудьонссон, 67'), Николай Хансен, Эрлингур Агнарссон (Даниэль Джурич, 46'), Валдимар Тоур Ингимюндарсон Предупреждения: Гисли Тордарсон (14'), Юссеф эль-Газуи (40'), Miguel Lopez Migues (41'), Андрес Моэдано (50'), Гуннар Ватнхамар (53'), Marcos Blasco (55'), Дади Берг Йоунссон (69'), Николай Хансен (76'), Nuno Martins (79'), Хесус Рубио (90 + 2'), (90 + 4')

И, наконец, польская «Висла» разгромила бельгийский «Серкль Брюгге» со счетом 4:1, но в первой игре проиграла с результатом 1:6 и покинула турнир, а коллектив из Бельгии шагнул в группу.