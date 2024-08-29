«Аякс» и «Бешикташ» сыграют на групповом этапе ЛЕ

Завершились 3 ответных матча финального квалификационного раунда Лиги Европы.

В одном из поединков «Аякс» разгромил «Ягеллонию» из Польши со счетом 3:0.

В составе нидерландской команды голы записали на свой счет Киян Фитц-Джим на 43-й минуте, Кеннет Тейлор на 64-й минуте и Брайан Бробби на 71-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Квалификация Аякс — Ягеллония 3:0 Голы: 1:0 Kian Fitz-Jim (43'), 2:0 Кеннет Тейлор (64'), 3:0 Брайан Бробби (71') Аякс: Ремко Пасвер, Девин Ренс (Антон Гоэи, 74'), Йосип Шутало, Юри Бас, Йоррел Хато, Киян Фитц-Джим, Джордан Хендерсон, Кеннет Тейлор (Даниэле Ругани, 81'), Бертран Траоре, Брайан Бробби (Чуба Акпом, 81'), Стивен Бергвейн Ягеллония: Макс Стрыек, Душан Стойинович, Тарас Романчук, Дарко Чурлинов (Oskar Pietuszewski, 67'), Жоау Моутинью (Aurelien Nguiamba, 87'), Матеуш Скшипчак, Михал Сачек, Нене (Jaroslaw Kubicki, 59'), Afimico Pululu, Jesus Imaz Balleste (Мохамед Ламин Диаби, 59'), Kristoffer Hansen Предупреждения: Тарас Романчук (30'), Джордан Хендерсон (32')

По сумме 2-х встреч «Аякс» (4:1 и 3:0) сыграет на групповом этапе Лиги Европы. «Ягеллония» вылетела из турнира.

В параллельном матче «Андерлехт» одолел минское «Динамо» со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил Франсис Азуму на 87-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Квалификация Андерлехт — Динамо Минск 1:0 Гол: 1:0 Франсис Амузу (83') Андерлехт: Колин Косеманс, Киллиан Сарделла, Матиас Йоргенсен, Людвиг Аугустинсон (Moussa N’Diaye, 90'), Яри Версхарен (Тео Леони, 68'), Матс Ритс, Марио Струйкенс, Андерс Драйер (Tristan Degreef, 90'), Нильсон Ангуло (Франсис Амузу, 68'), Каспер Дольберг (Luis Vasquez, 77'), Jan-Carlo Simic Динамо Минск: Фёдор Лапоухов, Алексей Гаврилович, Вадим Пигас, Дмитрий Подстрелов (Глеб Жердев, 46'), Иван Бахар (Pavel Sedko, 69'), Никита Демченко (Vladimir Khvashchinskiy, 90'), Александр Селява, Стефен Альфред (Трофим Мельниченко, 46'), Boni Amian (Игорь Школик, 71'), Rai, Roman Begunov Предупреждения: Александр Селява (46'), Яри Версхарен (61')

В результате противостояния бельгийская команда (1:0 и 1:0) пробилась на групповой этап Лиги Европы.

Еще в одной встрече «Бешикташ» обыграл «Лугано» со счетом 5:1.

У турецкой команды дублем отметился нападающий Чиро Иммобиле, который забил свои голы на 7-й и 71-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Жедсон Фернандеш на 65-й минуте, Рафаэл Силва на 70-й минуте и Салих Учан на 90+2-й минуте.

Единственный гол у «Лугано» забил Шкельким Влади на 59-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Квалификация Бешикташ — Лугано 5:1 Голы: 1:0 Чиро Иммобиле (7'), 1:1 Шкельким Влади (59'), 2:1 Жедсон Фернандеш (65'), 3:1 Рафаэл Силва (70'), 4:1 Чиро Иммобиле (71'), 5:1 Салих Учан (90 + 2') Бешикташ: Мерт Гюнок, Йонас Свенссон, Габриэл Паулиста, Артур Масуаку, Жедсон Фернандеш (Салих Учан, 87'), Милот Рашица (Шер Ндур, 77'), Рафаэл Силва (Джан Келес, 87'), Семих Кылычсой (Эрнест Мучи, 66'), Чиро Иммобиле (Mustafa Erhan Hekimoglu, 77'), Emirhan Topcu, Al-Musrati Лугано: Амир Саипи, Мильтон Валенсуэла, Айман Эль-Вафи (Ларс Лукас Маи, 46'), Маттия Дзанотти (Закари Бро-Гийяр, 77'), Шкельким Влади (Янис Симиньяни, 77'), Ренато Штеффен, Уран Бислими, Анто Гргич (Маттиа Боттани, 71'), Антониос Пападопулос, Игнасио Алиседа, Hadj Mahmoud (Ousmane Doumbia, 46') Предупреждения: Мильтон Валенсуэла (5'), Жедсон Фернандеш (28'), Семих Кылычсой (42'), Emirhan Topcu (61'), Уран Бислими (90 + 1')

По сумме 2-х встреч «Бешикташ» (3:3 и 4:1) сыграет на групповом этапе Лиги Европы.