27-летний игрок «Насьоналя» скончался в больнице

Хуан Искьердо Фото: globallookpress.com
Ранее Искьердо потерял сознание во время ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес против бразильского «Сан‑Паулу».
Футболиста госпитализировали. У 27‑летнего игрока произошло нарушение сердечного ритма.
«С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах футбольный клуб объявляет о смерти нашего любимого игрока Хуана Искьердо.
Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам. Весь "Насьональ" оплакивает невосполнимую утрату», — говорится в сообщении клуба.