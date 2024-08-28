27-летний игрок «Насьоналя» скончался в больнице

Уругвайский футболист «Насьоналя»умер в больнице, сообщает пресс‑служба клуба.

Ранее Искьердо потерял сознание во время ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес против бразильского «Сан‑Паулу».

Футболиста госпитализировали. У 27‑летнего игрока произошло нарушение сердечного ритма.

«С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах футбольный клуб объявляет о смерти нашего любимого игрока Хуана Искьердо.

Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам. Весь "Насьональ" оплакивает невосполнимую утрату», — говорится в сообщении клуба.