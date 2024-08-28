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    «Локомотив» — «Химки». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 3-го тура Кубка России «Локомотив» — «Химки»

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    Алексей Батраков
    «Локомотив» на своем поле сыграет с «Химками» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Локомотив»

    «Локомотив» возглавляет группу B, одержав победы в обоих матчах на старте турнира. Разница забитых и пропущенных мячей на текущий момент составляет 4:2.

    В первом туре «железнодорожники» дома одержали минимальную победу над «Ростовом» (1:0). Матч второго тура против «Оренбурга» в гостях получился более результативным. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу московской команды.

    На прошлых выходных «Локомотив» единолично возглавил турнирную таблицу, обыграв на своем поле «Ростов» (3:2). Московский клуб набрал 15 очков в 6-ти матчах, опередив «Зенит» на один балл.

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    «Химки»

    «Химки» занимают третью позицию в группе B, набрав 3 очка в двух матчах. Разница забитых и пропущенных мячей на данный момент 2:3.

    В первом туре подмосковный клуб дома вырвал победу у «Оренбурга» благодаря голу на 90-й минуте (1:0). Во втором матче «Химки» уступили на выезде «Ростову», ответив всего одним мячом на три пропущенных — 1:3.

    «Красно-чёрные» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам шести туров. В крайнем матче чемпионата России «Химки» сыграли в результативную ничью на выезде с «Ахматом» (3:3).

    Личные встречи

    «Локомотив» выиграл 8 из 10-ти последних матчей у своего соперника. «Химки» забрали одну встречу и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Химки» с коэффициентом 2.02.

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