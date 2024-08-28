28 августа в 3-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Локомотив» и «Химки». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: Москвичи стартовали в чемпионате России просто великолепно. По итогам 6 первых туров команда занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Локомотив» в 6 поединках сумел разжиться 15 очками. Да и забивает команда в среднем более 2 мячей за матч — 15 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре подопечные Михаила Галактионова разжились тремя зачетными пунктами. «Локомотив» переиграл ершистый «Ростов» (3:2).

До того команда минимально переиграла ЦСКА. Да и кубковая встреча с «Оренбургом» завершилась викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Локомотив» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 4 раза.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: подопечные Галактионова нынче выглядят солидно. Да и в Кубке России цели у москвичей максимальные.

В 6 своих последних поединках «Локомотив» победил. Вот только три последних поединка были выиграны с разницей в один мяч.

Нет сомнений, что москвичи постараются укрепить свое лидерство в группе. Даже в несколько видоизмененном составе команда Галактионова явно будет активно атаковать.

«Химки»

Турнирное положение: Химчане мечтают о сохранении прописки в элитном дивизионе. Причем по итогам первых 6 туров команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Химки» откровенно слабо выглядит в плане надежности тылов. В 6 матчах чемпионата команда пропустила 11 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова не сумела победить. «Химки» подписали мировую с «Ахматом» (3:3).

До того команда дала бой «Зениту», не дав себя обыграть чемпиону (1:1). А вот в кубковой встрече с «Ростовом» химчане уступили (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Химки» победили 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда Франка Артиги не преуспевает в плане игры и результатов. Химчанам непросто дается адаптация к элите.

При этом «Химки» нынче находятся на 3 месте в своей группе Кубка страны. Так что за плей-офф подмосковная команда уж точно пободается.

Вот только с обороной у команды настоящая беда. Да и в 5 последних очных встречах химчане проигрывали «Локомотиву».

И уж точно «Химки» постараются оказать достойное сопротивление свежеиспеченному лидеру чемпионата. Правда, ресурсов для этого у гостей маловато.

Статистика для ставок

«Химки» в среднем пропускают почти 2 гола за матч

Москвичи победили в 6 своих последних поединках

«Локомотив» в среднем забивает более 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.27.

Прогноз: Москвичи на голову сильнее соперника, и уж точно сразу будут активно атаковать.

«Химки» имеет заметные проблемы в обороне, к тому же традиционно имеют проблемы в матчах с железнодорожниками.

Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.01