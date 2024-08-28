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    «Локомотив» быстро переедет химчан

    Локомотив — Химки: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Химки»
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    Сергей Пиняев
    28 августа в 3-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Локомотив» и «Химки». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 28 Августа 2024 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 19:30 Химки

    Химки

  • Московская область
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Москвичи стартовали в чемпионате России просто великолепно. По итогам 6 первых туров команда занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Локомотив» в 6 поединках сумел разжиться 15 очками. Да и забивает команда в среднем более 2 мячей за матч — 15 мячей.

    Локомотив — Химки: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре подопечные Михаила Галактионова разжились тремя зачетными пунктами. «Локомотив» переиграл ершистый «Ростов» (3:2).

    До того команда минимально переиграла ЦСКА. Да и кубковая встреча с «Оренбургом» завершилась викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Локомотив» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 4 раза.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: подопечные Галактионова нынче выглядят солидно. Да и в Кубке России цели у москвичей максимальные.

    В 6 своих последних поединках «Локомотив» победил. Вот только три последних поединка были выиграны с разницей в один мяч.

    Нет сомнений, что москвичи постараются укрепить свое лидерство в группе. Даже в несколько видоизмененном составе команда Галактионова явно будет активно атаковать.

    «Химки»

    Турнирное положение: Химчане мечтают о сохранении прописки в элитном дивизионе. Причем по итогам первых 6 туров команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Химки» откровенно слабо выглядит в плане надежности тылов. В 6 матчах чемпионата команда пропустила 11 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова не сумела победить. «Химки» подписали мировую с «Ахматом» (3:3).

    До того команда дала бой «Зениту», не дав себя обыграть чемпиону (1:1). А вот в кубковой встрече с «Ростовом» химчане уступили (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Химки» победили 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда Франка Артиги не преуспевает в плане игры и результатов. Химчанам непросто дается адаптация к элите.

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    При этом «Химки» нынче находятся на 3 месте в своей группе Кубка страны. Так что за плей-офф подмосковная команда уж точно пободается.

    Вот только с обороной у команды настоящая беда. Да и в 5 последних очных встречах химчане проигрывали «Локомотиву».

    И уж точно «Химки» постараются оказать достойное сопротивление свежеиспеченному лидеру чемпионата. Правда, ресурсов для этого у гостей маловато.

    Статистика для ставок

    • «Химки» в среднем пропускают почти 2 гола за матч

    • Москвичи победили в 6 своих последних поединках

    • «Локомотив» в среднем забивает более 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.27.

    Прогноз: Москвичи на голову сильнее соперника, и уж точно сразу будут активно атаковать.

    «Химки» имеет заметные проблемы в обороне, к тому же традиционно имеют проблемы в матчах с железнодорожниками.

    Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.01

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    «Локомотив» — «Химки»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на футбол. «Локомотив» быстро переедет химчан
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