Локомотив
Химки
«Локомотив»
Турнирное положение: Москвичи стартовали в чемпионате России просто великолепно. По итогам 6 первых туров команда занимает 1 место в турнирной таблице.
При этом «Локомотив» в 6 поединках сумел разжиться 15 очками. Да и забивает команда в среднем более 2 мячей за матч — 15 мячей.
Локомотив — Химки: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре подопечные Михаила Галактионова разжились тремя зачетными пунктами. «Локомотив» переиграл ершистый «Ростов» (3:2).
До того команда минимально переиграла ЦСКА. Да и кубковая встреча с «Оренбургом» завершилась викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Локомотив» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 4 раза.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Галактионова нынче выглядят солидно. Да и в Кубке России цели у москвичей максимальные.
В 6 своих последних поединках «Локомотив» победил. Вот только три последних поединка были выиграны с разницей в один мяч.
Нет сомнений, что москвичи постараются укрепить свое лидерство в группе. Даже в несколько видоизмененном составе команда Галактионова явно будет активно атаковать.
«Химки»
Турнирное положение: Химчане мечтают о сохранении прописки в элитном дивизионе. Причем по итогам первых 6 туров команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Химки» откровенно слабо выглядит в плане надежности тылов. В 6 матчах чемпионата команда пропустила 11 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова не сумела победить. «Химки» подписали мировую с «Ахматом» (3:3).
До того команда дала бой «Зениту», не дав себя обыграть чемпиону (1:1). А вот в кубковой встрече с «Ростовом» химчане уступили (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Химки» победили 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда Франка Артиги не преуспевает в плане игры и результатов. Химчанам непросто дается адаптация к элите.
При этом «Химки» нынче находятся на 3 месте в своей группе Кубка страны. Так что за плей-офф подмосковная команда уж точно пободается.
Вот только с обороной у команды настоящая беда. Да и в 5 последних очных встречах химчане проигрывали «Локомотиву».
И уж точно «Химки» постараются оказать достойное сопротивление свежеиспеченному лидеру чемпионата. Правда, ресурсов для этого у гостей маловато.
Статистика для ставок
- «Химки» в среднем пропускают почти 2 гола за матч
- Москвичи победили в 6 своих последних поединках
- «Локомотив» в среднем забивает более 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.27.
- 2.05Спартак — Динамо Махачкала: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Зальцбург — Динамо Киев: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.18Ахмат — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
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Прогноз: Москвичи на голову сильнее соперника, и уж точно сразу будут активно атаковать.
«Химки» имеет заметные проблемы в обороне, к тому же традиционно имеют проблемы в матчах с железнодорожниками.
Ставка: Победа «Локомотива» в 1 тайме за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.01