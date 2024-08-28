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    Кьеза близок к переходу в «Ливерпуль»

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    Атакующий полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

    Федерико Кьеза
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    Федерико Кьеза

    Кьеза близок к переходу в «Ливерпуль», сообщает Relevo.

    По данным источника, итальянский футболист уже согласовал с английским клубом условия четырехлетнего контракта.

    Также отмечается, что переговоры «Ливерпуля» с «Ювентусом» близки к успешному завершению.

    Ранее сообщалось, что Кьеза может перейти в «Барселона». Ряд источников утверждали, что у него уже есть устная договоренность с каталонским клубом.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Кьезы в 35 миллионов евро.

    В сезоне-2023/24 Кьеза провел в итальянской Серии А 33 матча, забил девять мячей и сделал две результативные передачи.

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