«Барселона» достигла устного соглашения с Кьезой

Федерико Кьеза Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, у итальянского вингера уже есть устная договоренность с каталонским клубом.
Сообщалось, что «Барселона» готова заплатить за итальянского вингера 13 миллионов евро.
Небольшая сумма трансфера обусловлена тем, что контракт Кьезы с «Ювентусом» рассчитан до июня 2025 года.
Transfermarkt оценивает стоимость Кьезы в 35 миллионов евро.
В сезоне-2023/24 Кьеза провел в итальянской Серии А 33 матча, забил девять мячей и сделал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что в подписании Кьезы заинтересован «Челси».