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    «Барселона» может приобрести вингера «Ювентуса»

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    Атакующий полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

    Федерико Кьеза
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    Федерико Кьеза

    По информации Diario Sport, Кьза входит в список трансферных целей «Барселоны».

    Каталонский клуб готов заплатить за итальянского вингера 13 миллионов евро.

    Небольшая сумма трансфера обусловлена тем, что контракт Кьезы с «Ювентусом» рассчитан до июня 2025 года.

    Transfermarkt оценивает стоимость Кьезы в 35 миллионов евро.

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    • В сезоне-2023/24 Кьеза провел в итальянской Серии А 33 матча, забил девять мячей и сделал две результативные передачи.

    Ранее сообщалось, что в подписании Кьезы заинтересован «Челси».

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