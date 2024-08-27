Станкович: Футболка «Спартака» тяжелая, ее нужно носить достойно

Главный тренерподвел итог матча против махачкалинского(0:1) в Кубке России.

«Никогда публично не скажу того, о чем говорю с футболистами лично. Футболка "Спартака" тяжелая, ее нужно носить достойно. И не важно, где ты играешь.

Соперники глубоко садятся? Такое случается, мы будем играть с такими командами, которые обороняются вдесятером. Но мы должны учиться играть в такой ситуации. Вратарь "Динамо" действовал великолепно. У меня нет вопросов к ребятам по второму тайму.

Уважаю Кубок России, это было видно по моим заменам. Я отношусь с большим уважением к этому турниру и делал все, чтобы победить. Надеюсь, вы поймете меня. Мне не нравится любое поражение. Оно случилось, этим нужно воспользоваться», — цитирует Станковича «Матч ТВ».

Таким образом, махачкалинское «Динамо» смогло набрать шесть очков и поднялось на первое место в турнирной таблице. У «Спартака» тоже шесть баллов и вторая строчка.