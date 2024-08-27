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    Стало известно, сохраняет ли «ПСЖ» интерес к Осимхену

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    «Пари Сен-Жермен» больше не заинтересован в подписании нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    По информации журналиста Фабрицио Романо, неаполитанский клуб не получал от чемпиона Франции предложений по нигерийскому футболисту.

    Ранее стало известно, что в контракте Осимхена с «Наполи» указана сумма отступных, которая составляет 130 миллионов евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Италии 25 матчей, забил 15 мячей и сделал три результативные передачи.

    Напомним, сообщалось, что Осимхен перейдет в саудовский «Аль-Ахли».

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