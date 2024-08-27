Стало известно, сохраняет ли «ПСЖ» интерес к Осимхену

больше не заинтересован в подписании нападающего «Наполи»

По информации журналиста Фабрицио Романо, неаполитанский клуб не получал от чемпиона Франции предложений по нигерийскому футболисту.

Ранее стало известно, что в контракте Осимхена с «Наполи» указана сумма отступных, которая составляет 130 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Италии 25 матчей, забил 15 мячей и сделал три результативные передачи.

Напомним, сообщалось, что Осимхен перейдет в саудовский «Аль-Ахли».