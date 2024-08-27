«Ахмат» — ЦСКА: счет матча 0:1, обзор гола

В матче третьего тура группового этапа Кубка Россиив гостях переигралсо счетом 2:0.

Авторами забитых мячей стали Тамерлан Мусаев на 87-й минуте и Данил Круговой на 90+7-й минуте.

Футбол. Россия. Кубок. Группа C Ахмат — ЦСКА 0:1 Гол: 0:1 Тамерлан Мусаев (87') Ахмат: Гиорги Шелия, Ризван Уциев, Турпал Ибишев, Надер Гандри, Милош Шатара, Дарко Тодорович, Владислав Камилов, Антон Швец, Лечи Садулаев, Luna Diale M., Felippe ЦСКА: Владислав Тороп, Виллиан Роша, Хелвен, Илья Агапов, Матвей Лукин, Матвей Кисляк, Кристиян Бистрович, Кирилл Глебов, Рифат Жемалетдинов, Diveev I., Koita S. Предупреждения: Антон Швец (15'), Кристиян Бистрович (35'), Милош Шатара (53'), Виллиан Роша (72')

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Таким образом, ЦСКА набрал пять очков и поднялся на второе место в своем группе. У «Ахмата» осталось три балла и третья позиция.