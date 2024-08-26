«Верона» — «Ювентус»: счет матча 0:3, обзор голов

обыграл(3:0) в матче 2-го тура итальянской Серии А.

В составе «старой синьоры» дублем отметился сербский нападающий Душан Влахович, который забил свои голы на 28-й минуте и 53-й минуте с пенальти.

Еще 1 гол записал на свой счет защитник «Ювентуса» Николо Савона на 39-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Верона — Ювентус 0:3 Голы: 0:1 Душан Влахович (28'), 0:2 Nicolo Savona (39'), 0:3 Душан Влахович (пенальти) (53') Верона: Лоренцо Монтипо, Павел Давидович, Диего Коппола, Джанджакомо Маньяни (Martin Frese, 56'), Ондрей Дуда (Dani Silva, 85'), Реда Белахьяне, Дарко Лазович (Абдау Харрауи, 64'), Томаш Суслов, Jackson Tchatchoua, Daniel Mosquera (Каспер Тенгстедт, 56'), Dailon Rocha Livramento (Фарид Алиду, 56') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо (Lorenzo Anghele, 85'), Бремер, Федерико Гатти (Данило, 85'), Мануэль Локателли, Николо Фаджоли, Душан Влахович, Кенан Йылдыз, Samuel Mbangula Tshifunda (Дуглас Луис, 68'), Juan Cabal (Jonas Rouhi, 77'), Nicolo Savona (Пьер Калюлю, 77') Предупреждения: Jackson Tchatchoua (52'), Ондрей Дуда (55')

После этого матча «старая синьора» занимает 1-е место в таблице Серии А с 6-ю очками в активе. «Верона» — на 11-й позиции (3 балла).