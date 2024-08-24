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    Де Брёйне и Холанн в составе «Манчестер Сити» на матч с «Ипсвичем»

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    «Манчестер Сити» и «Ипсвич» назвали стартовые составы на матч второго тура английской Премьер-лиги.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Ковачич, Де Брёйне, Бернарду Силва, Савио, Доку, Холанн.

    «Ипсвич»: Мурич, Туанзебе, Вулфенден, Гривз, Джонсон, Дэвис, Морси, Луонго, Хатчинсон, Делап, Смодич.

    В заявку «Манчестер Сити» попал Илкай Гюндоган, о переходе которого было объявлено за день до игры с «Ипсвичем».

    Из-за проблем со здоровьем матч пропустит атакующий полузащитник «горожан» Фил Фоден.

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    • Матч «Манчестер Сити» — «Ипсвич» пройдет 24 августа, начало — в 17:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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