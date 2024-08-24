Де Брёйне и Холанн в составе «Манчестер Сити» на матч с «Ипсвичем»

назвали стартовые составы на матч второго тура английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Ковачич, Де Брёйне, Бернарду Силва, Савио, Доку, Холанн.

«Ипсвич»: Мурич, Туанзебе, Вулфенден, Гривз, Джонсон, Дэвис, Морси, Луонго, Хатчинсон, Делап, Смодич.

В заявку «Манчестер Сити» попал Илкай Гюндоган, о переходе которого было объявлено за день до игры с «Ипсвичем».

Из-за проблем со здоровьем матч пропустит атакующий полузащитник «горожан» Фил Фоден.

Матч «Манчестер Сити» — «Ипсвич» пройдет 24 августа, начало — в 17:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.