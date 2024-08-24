Де Росси: Дибала отказался от больших цифр, это не стандартная ситуация

Главный тренервысказался о решенииостаться в команде и отклонить многомиллионное предложение из Саудовской Аравии.

«Это захватывающая ситуация, наполненная взлётами и падениями. Он отказался от больших цифр, это не стандартная ситуация. Он всегда был лидером, а теперь Пауло осознаёт любовь болельщиков и команды к нему.

Произошла не частая история в футболе, поэтому фанаты должны гордиться этим. Выбор Дибалы — результат любви болельщиков к нему», — приводит слова Де Росси Calciomercato.it.

Календарь и таблица Серии А

Действующий контракт Дибалы с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.