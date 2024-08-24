ЦСКА — «Акрон»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче шестого тура РПЛв родных стенах разгромилсо счетом 4:0.

Автором дубля в этой игре стал Иван Обляков. Еще по одному забитому мячу в активе Тамерлана Мусаева и Мойзеса.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Акрон 4:0 Голы: 1:0 Тамерлан Мусаев (49'), 2:0 Иван Обляков (60'), 3:0 Мойзес (82'), 4:0 Иван Обляков (пенальти) (87') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Данил Круговой, Иван Обляков, Саша Зделар, Аббосбек Файзуллаев, Адольфо Гайч, Тамерлан Мусаев, Diveev I., Davila V. Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Боян Димоски, Максим Палиенко, Кирилл Данилин, Солтмурад Бакаев, Константин Савичев, Escoval R., Djurasovic A., Loncar S., Benchimol Предупреждение: Виллиан Роша (2')

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА с 10 очками поднялся на четвертое место в РПЛ. «Акрон» с 4 баллами идет 13-м в турнирной таблице.