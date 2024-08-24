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  • 17:03
    • ЦСКА разгромил «Акрон»
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    ЦСКА разгромил «Акрон»

    ЦСКА — «Акрон»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче шестого тура РПЛ ЦСКА в родных стенах разгромил «Акрон» со счетом 4:0.

    Иван Обляков
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    Иван Обляков

    Автором дубля в этой игре стал Иван Обляков. Еще по одному забитому мячу в активе Тамерлана Мусаева и Мойзеса.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Акрон 4:0
    Голы: 1:0 Тамерлан Мусаев (49'), 2:0 Иван Обляков (60'), 3:0 Мойзес (82'), 4:0 Иван Обляков (пенальти) (87') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Данил Круговой, Иван Обляков, Саша Зделар, Аббосбек Файзуллаев, Адольфо Гайч, Тамерлан Мусаев, Diveev I., Davila V. Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Боян Димоски, Максим Палиенко, Кирилл Данилин, Солтмурад Бакаев, Константин Савичев, Escoval R., Djurasovic A., Loncar S., Benchimol Предупреждение: Виллиан Роша (2')

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА с 10 очками поднялся на четвертое место в РПЛ. «Акрон» с 4 баллами идет 13-м в турнирной таблице.

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