«Динамо» Минск проиграло «Андерлехту», «Аякс» разгромил «Ягеллонию»

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Людвиг Аугустинссон.
Футбол. Лига Европы. Квалификация
Динамо Минск — Андерлехт 0:1
Гол: 0:1 Людвиг Аугустинсон (9') Динамо Минск: Фёдор Лапоухов, Вадим Пигас, Алексей Гаврилович, Александр Селява, Никита Демченко, Иван Бахар (Раймонд Адеола, 72'), Дмитрий Подстрелов (Глеб Жердев, 67'), Стефен Альфред (Трофим Мельниченко, 83'), Roman Begunov, Rai, Boni Amian (Игорь Школик, 72') Андерлехт: Колин Косеманс, Людвиг Аугустинсон, Матиас Йоргенсен, Томас Фоке (Киллиан Сарделла, 78'), Марио Струйкенс, Тео Леони (Маджид Ашимеру, 66'), Матс Ритс, Нильсон Ангуло (Яри Версхарен, 78'), Андерс Драйер, Luis Vasquez (Каспер Дольберг, 66'), Jan-Carlo Simic Предупреждения: Иван Бахар (42'), Roman Begunov (46'), Глеб Жердев (70'), Стефен Альфред (77')
В еще одной игре амстердамский «Аякс» на выезде разгромил польскую «Ягеллонию» с результатом 4:1.
На гол Адриана Диегеса гости ответили точными ударами Чуба Акпома, который оформил хет-трик и Мики Годтса.
Футбол. Лига Европы. Квалификация
Ягеллония — Аякс 1:4
Голы: 1:0 Адриан Дигес (5'), 1:1 Чуба Акпом (10'), 1:2 Мика Годтс (27'), 1:3 Чуба Акпом (61'), 1:4 Чуба Акпом (пенальти) (69') Ягеллония: Адриан Дигес (Jetmir Haliti, 70'), Михал Сачек, Матеуш Скшипчак, Жоау Моутинью (Aurelien Nguiamba, 46'), Дарко Чурлинов, Нене (Тарас Романчук, 70'), Мохамед Ламин Диаби (Afimico Pululu, 63'), Slawomir Abramowicz, Jaroslaw Kubicki, Miky Villar, Jesus Imaz Balleste Аякс: Ремко Пасвер, Йоррел Хато (Антон Гоэи, 73'), Юри Бас, Йосип Шутало, Девин Ренс, Кеннет Тейлор (Бранко ван ден Бомен, 64'), Джордан Хендерсон, Мика Годтс (Стивен Бергвейн, 84'), Чуба Акпом (Брайан Бробби, 72'), Карлос Боргес (Бертран Траоре, 64'), Стивен Бергёйс Предупреждения: Кеннет Тейлор (48'), Йоррел Хато (55'), Адриан Дигес (69')
Ответные матчи состоятся 29 августа.