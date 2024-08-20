«Динамо» Загреб — «Карабах»: счет матча 3:0, обзор голов

из Загреба обыграло(3:0) в 1-м матче финальной стадии квалификации Лиги чемпионов.

В составе хозяев дублем отметился нападающий Сандро Куленович, который забил свои голы на 75-й и 80-й минутах встречи. Еще 1 гол у загребского «Динамо» записал на свой счет Марко Пьяца на 30-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Динамо З — Карабах 3:0 Голы: 1:0 Марко Пьяца (30'), 2:0 Сандро Куленович (75'), 3:0 Сандро Куленович (80') Динамо З: Иван Невистич, Стефан Ристовски (Takuya Ogiwara, 20'), Кевин Теофиль-Катерин, Сами Ммаэ, Ронаэль Пьер-Габриэль, Йосип Мишич, Мартин Батурина, Марко Пьяца (Максим Бернауэр, 63'), Арбер Ходжа (Сандро Куленович, 63'), Бруно Петкович (Juan Cordoba, 77'), Petar Sucic (Марко Рог, 77') Карабах: Фабиян Бунтиц, Кевин Медина, Бахлул Мустафазаде, Матеус Силва, Жуниньо, Абделла Зубир, Леандру Андраде (Турал Байрамов, 74'), Патрик Андраде, Элвин Джафаргулиев, Яссин Бензия, Julio Rodrigues Romao Предупреждения: Petar Sucic (56'), Жулио Ромау (62'), Сандро Куленович (69')

Ответная игра между «Динамо» и «Карабахом» состоится 28-го августа в Баку (Азербайджан). Начало встречи — в 19:45 мск.