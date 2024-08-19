Зиньковский о матчах сборной России в Азии: Было бы интересно сыграть в необычных условиях

Полузащитник «Спартака»высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России против Вьетнама и Таиланда.

Ранее стало известно, что 5 сентября сборная России сыграет с Вьетнамом, а 7-го встретится с Таиландом. Оба матча пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

«Экзотично и интересно. Было бы интересно сыграть в необычных условиях и побывать в этих странах», — приводит слова Зиньковского «Матч ТВ».

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: в первом команда Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0), а во втором — Беларусь (4:0).