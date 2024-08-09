Сафонов получит вызов в сборную России на ближайшие матчи

Вратарь «Пари Сен-Жермен»получит вызов в сборную России на ближайшие осенние матчи, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, Сафонову позволят самостоятельно определиться по поводу приезда в расположение национальной команды на сентябрьский сбор.

Если у Матвея будут проблемы с адаптацией в «ПСЖ», он, скорее всего, пропустит предстоящие товарищеские матчи сборной.

Ранее сообщалось, что в сентябре сборная России сыграет против сборных Вьетнама и Таиланда. Встречи должны состояться в Хошимине и Ханое.

Напомним, Сафонов перешел в «ПСЖ» в начале лета из «Красноадар».