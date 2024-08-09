Сафонов получит вызов в сборную России на ближайшие матчи

Матвей Сафонов Фото: globallookpress.com
По данным источника, Сафонову позволят самостоятельно определиться по поводу приезда в расположение национальной команды на сентябрьский сбор.
Если у Матвея будут проблемы с адаптацией в «ПСЖ», он, скорее всего, пропустит предстоящие товарищеские матчи сборной.
Ранее сообщалось, что в сентябре сборная России сыграет против сборных Вьетнама и Таиланда. Встречи должны состояться в Хошимине и Ханое.
Напомним, Сафонов перешел в «ПСЖ» в начале лета из «Красноадар».