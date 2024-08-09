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    • Сафонов получит вызов в сборную России на ближайшие матчи
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    Сафонов получит вызов в сборную России на ближайшие матчи

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    Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получит вызов в сборную России на ближайшие осенние матчи, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    По данным источника, Сафонову позволят самостоятельно определиться по поводу приезда в расположение национальной команды на сентябрьский сбор.

    Если у Матвея будут проблемы с адаптацией в «ПСЖ», он, скорее всего, пропустит предстоящие товарищеские матчи сборной.

    Ранее сообщалось, что в сентябре сборная России сыграет против сборных Вьетнама и Таиланда. Встречи должны состояться в Хошимине и Ханое.

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    • Напомним, Сафонов перешел в «ПСЖ» в начале лета из «Красноадар».

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