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    Анри ушел с поста главного тренера молодежной сборной Франции

    Футбол Париж-2024 Сборная Франции Футбол Франции
    Федерация футбола Франции объявила об отставке Тьерри Анри с поста главного тренера молодежной сборной Франции.

    Тьерри Анри
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    Тьерри Анри

    «Хотел бы поблагодарить Федерацию и президента Филиппа Диалло, которые предложили мне эту невероятную возможность. Завоевание серебряной медали Олимпиады для моей страны останется одной из величайших гордостей в моей жизни. Я невероятно благодарен Федерации, игрокам, персоналу и болельщика, которые позволили мне пережить этот волшебный опыт», — сказал Анри в комментарии пресс-службе ФФФ.

    Напомним, что 47-летний Анри работал с командой с августа 2023 года. Вместе с командой он стал серебряным призером парижской Олимпиады.

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