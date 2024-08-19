Анри ушел с поста главного тренера молодежной сборной Франции

Федерация футбола Франции объявила об отставкес поста главного тренера молодежной сборной Франции.

«Хотел бы поблагодарить Федерацию и президента Филиппа Диалло, которые предложили мне эту невероятную возможность. Завоевание серебряной медали Олимпиады для моей страны останется одной из величайших гордостей в моей жизни. Я невероятно благодарен Федерации, игрокам, персоналу и болельщика, которые позволили мне пережить этот волшебный опыт», — сказал Анри в комментарии пресс-службе ФФФ.

Напомним, что 47-летний Анри работал с командой с августа 2023 года. Вместе с командой он стал серебряным призером парижской Олимпиады.