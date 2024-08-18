Мусаев: Если бы я захотел поменять Кордобу, то он просто бы не ушел с поля

Главный тренерподвел итог матча против(2:1).

«За эти эмоции мы и любим футбол. Я понимал, что нам будет сложно выиграть этот матч, потому что соперник большими силами оборонялся. Но мы продолжали давить и верить, что можем забить. Огромная заслуга болельщиков, они продолжали нас гнать, это их победа.

В перерыве Кордоба попросил его оставить в игре. Я немного рисковал, так как по медицинским причинам он не должен проводить 90 минут. Если бы я его захотел поменять, то он просто бы не ушел с поля.

Желтая карточка? Судья Артем Чистяков слишком низкую плану борьбы определил, было много лишних свистков, которые помогали "Пари НН". Желтую получил за эмоции, но я никого не оскорблял», — цитирует Мусаев «Матч ТВ».

В шестом туре «Краснодар» отправится в гости к «Динамо», а «Пари НН» к «Крыльям Советов».