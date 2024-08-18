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    Мусаев: Если бы я захотел поменять Кордобу, то он просто бы не ушел с поля

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог матча против «Пари НН» (2:1).

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «За эти эмоции мы и любим футбол. Я понимал, что нам будет сложно выиграть этот матч, потому что соперник большими силами оборонялся. Но мы продолжали давить и верить, что можем забить. Огромная заслуга болельщиков, они продолжали нас гнать, это их победа.

    В перерыве Кордоба попросил его оставить в игре. Я немного рисковал, так как по медицинским причинам он не должен проводить 90 минут. Если бы я его захотел поменять, то он просто бы не ушел с поля.

    Желтая карточка? Судья Артем Чистяков слишком низкую плану борьбы определил, было много лишних свистков, которые помогали "Пари НН". Желтую получил за эмоции, но я никого не оскорблял», — цитирует Мусаев «Матч ТВ».

    В шестом туре «Краснодар» отправится в гости к «Динамо», а «Пари НН» к «Крыльям Советов».

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