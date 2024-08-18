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    «Черноморец» победил «Тюмень» в матче Первой лиги

    «Черноморец» — «Тюмень»: счет матча 2:1 (1:0)

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    В матче 6-го тура Первой лиги по футболу новороссийский «Черноморец» оказался сильнее «Тюмени» со счетом 2:1.

    Мераби Уридия
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    Мераби Уридия

    На 20-й минуте счет открыл нападающий хозяев Мераби Уридия. На 40-й минуте «Тюмень» получила право на пенальти, но капитан Александр Коротаев не сумел его реализовать.

    Преимущество «Черноморца» на 80-й минуте удвоил Антон Антонов. Гости смогли лишь сократить разницу в счете усилиями Оливье Кенфака.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Черноморец — Тюмень 2:1
    Голы: 1:0 Мераби Уридия (20'), 2:0 Арсен Адамов (80'), 2:1 Kenfak O. (87') Черноморец: Даниил Фролкин, Анри Чичинадзе, Магомед Мусалов, Виталий Стежко, Иван Енин, Егор Иванов, Алан Хабалов, Валерий Кичин, Илья Родионов, Вячеслав Кротов, Мераби Уридия Тюмень: Андрей Савин, Александр Бем, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Артём Воропаев, Данил Клёнкин, Денис Талалай, Денис Ткачук, Данил Карпов, Александр Коротаев, Kenfak O. Предупреждения: Давид Шавлохов (13'), Иван Енин (58'), Kenfak O. (90+5'), (90+6')

    Календарь и таблица ФНЛ В 7-м туре «Черноморец» сыграет в гостях с «Торпедо», а «Тюмень» примет «Арсенал».

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