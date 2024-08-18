«Черноморец» — «Тюмень»: счет матча 2:1 (1:0)

В матче 6-го тура Первой лиги по футболу новороссийскийоказался сильнеесо счетом 2:1.

На 20-й минуте счет открыл нападающий хозяев Мераби Уридия. На 40-й минуте «Тюмень» получила право на пенальти, но капитан Александр Коротаев не сумел его реализовать.

Преимущество «Черноморца» на 80-й минуте удвоил Антон Антонов. Гости смогли лишь сократить разницу в счете усилиями Оливье Кенфака.

Футбол. Россия. Первая лига Черноморец — Тюмень 2:1 Голы: 1:0 Мераби Уридия (20'), 2:0 Арсен Адамов (80'), 2:1 Kenfak O. (87') Черноморец: Даниил Фролкин, Анри Чичинадзе, Магомед Мусалов, Виталий Стежко, Иван Енин, Егор Иванов, Алан Хабалов, Валерий Кичин, Илья Родионов, Вячеслав Кротов, Мераби Уридия Тюмень: Андрей Савин, Александр Бем, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Артём Воропаев, Данил Клёнкин, Денис Талалай, Денис Ткачук, Данил Карпов, Александр Коротаев, Kenfak O. Предупреждения: Давид Шавлохов (13'), Иван Енин (58'), Kenfak O. (90+5'), (90+6')

Календарь и таблица ФНЛ В 7-м туре «Черноморец» сыграет в гостях с «Торпедо», а «Тюмень» примет «Арсенал».