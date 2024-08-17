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    «Монако» победил с минимальным счетом «Сент-Этьен»

    «Монако» — «Сент-Этьен»: счет матча 1:0 (1:0), обзор гола

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    В матче первого тура французской Лиги 1 «Монако» победил «Сент-Этьен» со счетом 1:0.

    Такуми Минамино
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    Такуми Минамино

    Единственный мяч на 28-й минуте забил японский полузащитник Такуми Минамино. Голевую передачу ему отдал бразильский защитник Вандерсон.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Сент-Этьен 1:0
    Гол: 1:0 Такуми Минамино (29') Монако: Филипп Кён, Вандерсон, Тило Керер, Мохаммед Салису, Исмаил Якобс, Денис Закария (Сунгуту Магасса, 76'), Элисс Бен-Сегир (Джордж Иленихена, 81'), Такуми Минамино, Ламин Камара, Брил Эмболо, Фоларин Балогун (Магнес Аклиуше, 69') Сент-Этьен: Готье Ларсоннёр, Юнис Абдельхамид, Дилан Батубинсика, Ибраима Сиссоко (Jibril Othman, 86'), Матьё Кафаро (Augustine Boakye, 68'), Зурико Давиташвили, Флорьян Тардье (Ламин Фомба, 81'), Ben Old (Ayman Aiki, 68'), Mathis Amougou, Marwann N'Zuzi (Kevin Pedro, 81'), Beres Owusu Предупреждения: Marwann N'Zuzi (67'), Брил Эмболо (90 + 5')

    Календарь и таблица Лиги 1

    Российского полузащитника Александра Головина не было в заявке на матч. Во втором туре «Монако» сыграет с «Лионом», а «Сент-Этьен» с «Гавром».

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