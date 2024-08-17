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    Гакпо и Нуньес остались в запасе «Ливерпуля» на матч с «Ипсвичем»

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    «Ливерпуль» и «Ипсвич» назвали стартовые составы на матч первого тура английской Премьер-лиги.

    Дарвин Нуньес
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    Дарвин Нуньес

    «Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Куанса, Робертсон, Александер-Арнольд, Гравенберх, Макаллистер, Собослаи, Диас, Салах, Жота.

    Запасные: Келлехер, Эндо, Конате, Нуньес, Джонс, Гакпо, Эллиотт, Цимикас, Брэдли.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Ипсвич» — «Ливерпуль»

    «Ипсвич»: Уолтон, Туанзебе, Вулфенден, Гривз, Дэвис, Морси, Хатчинсон, Луонго, Бернс, Чаплин, Делап.

    Запасные: Сликер, Берджесс, Таунсенд, Джонсон, Филлипс, Тейлор, Смодич, Харнесс, Аль-Хамади.

  • «Ипсвич» — «Ливерпуль». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 1-го тура АПЛ «Ипсвич» — «Ливерпуль»
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    • Матч «Ипсвич» — «Ливерпуль» пройдет 17 августа, начало — в 14:30 мск.

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