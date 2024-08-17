Гакпо и Нуньес остались в запасе «Ливерпуля» на матч с «Ипсвичем»

Дарвин Нуньес Фото: globallookpress.com
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Куанса, Робертсон, Александер-Арнольд, Гравенберх, Макаллистер, Собослаи, Диас, Салах, Жота.
Запасные: Келлехер, Эндо, Конате, Нуньес, Джонс, Гакпо, Эллиотт, Цимикас, Брэдли.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Ипсвич» — «Ливерпуль»
«Ипсвич»: Уолтон, Туанзебе, Вулфенден, Гривз, Дэвис, Морси, Хатчинсон, Луонго, Бернс, Чаплин, Делап.
Запасные: Сликер, Берджесс, Таунсенд, Джонсон, Филлипс, Тейлор, Смодич, Харнесс, Аль-Хамади.
Матч «Ипсвич» — «Ливерпуль» пройдет 17 августа, начало — в 14:30 мск.