Николич назвал главную трансферную цель ЦСКА

Главный тренер ЦСКАрассказал о трансферных планах клуба.

По словам Николича, перед закрытием трансферного окна ЦСКА постарается подписать хотя бы одного нападающего.

«Первые два выбора в нападении у нас были Федор Чалов и Антон Заболотный, но они покинули команду.

Виктор Давила поздно приехал с Кубка Америки, Аббос Файзуллаев участвовал в Олимпийских играх, поэтому сейчас вся надежда на Тамерлана Мусаева.

Конечно, было бы лучше приобрести еще нападающего, мы с руководством клуба общаемся и работаем в этом направлении», — приводит слова сербского специалиста «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после четырех туров. В ближайшем матче команда Николича сыграет 18 августа против «Локомотив».