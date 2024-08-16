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    Николич назвал главную трансферную цель ЦСКА

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о трансферных планах клуба.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    По словам Николича, перед закрытием трансферного окна ЦСКА постарается подписать хотя бы одного нападающего.

    «Первые два выбора в нападении у нас были Федор Чалов и Антон Заболотный, но они покинули команду.

    Виктор Давила поздно приехал с Кубка Америки, Аббос Файзуллаев участвовал в Олимпийских играх, поэтому сейчас вся надежда на Тамерлана Мусаева.

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    • Конечно, было бы лучше приобрести еще нападающего, мы с руководством клуба общаемся и работаем в этом направлении», — приводит слова сербского специалиста «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после четырех туров. В ближайшем матче команда Николича сыграет 18 августа против «Локомотив».

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