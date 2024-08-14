Щенсный покинул «Ювентус»

Польский вратарьи туринскийразорвали контракт по обоюдному согласию.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Войцех Щенсный Фото: www.juventus.com

«В одно мгновение Щенсный покорил болельщиков "Ювентуса" со всего мира, и мы уверены, что все мы всегда будем нести в своих сердцах этого человека и профессионала, который гордо и преданно носил нашу майку.

Спасибо за всё, Войцех, и удачи в будущем!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

34-летний Щенсный перешел в «Ювентус» в 2017 году, всего сыграл за туринцев 252 матча, из них 103 отстоял «на ноль». Ранее появилась информация, что новый главный тренер «старой синьоры» Тьягу Мотта не рассматривает его в качестве основного голкипера.