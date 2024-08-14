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    Матео Кассьерра и Дуглас Сантос«Рубин» — «Зенит». Онлайн
  • 17:46
    • Щенсный покинул «Ювентус»
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    Щенсный покинул «Ювентус»

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    Польский вратарь Войцех Щенсный и туринский «Ювентус» разорвали контракт по обоюдному согласию.

    Войцех Щенсный
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    Войцех Щенсный

    «В одно мгновение Щенсный покорил болельщиков "Ювентуса" со всего мира, и мы уверены, что все мы всегда будем нести в своих сердцах этого человека и профессионала, который гордо и преданно носил нашу майку.

    Спасибо за всё, Войцех, и удачи в будущем!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    34-летний Щенсный перешел в «Ювентус» в 2017 году, всего сыграл за туринцев 252 матча, из них 103 отстоял «на ноль». Ранее появилась информация, что новый главный тренер «старой синьоры» Тьягу Мотта не рассматривает его в качестве основного голкипера.

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