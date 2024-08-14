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    Полузащитник «Реал Сосьедада» близок к переходу в «Арсенал»

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    «Арсенал» перед закрытием летнего трансферного окна может подписать полузащитника «Реал Сосьедада» и сборной Испании Микеля Мерино.

    Микель Мерино
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    Микель Мерино

    По информации журналиста Фабрицио Романо, «Арсенал» и «Реал Сосьедад» уже несколько недель ведут переговоры о трансфере 28-летнего футболиста.

    Источник уточняет, что клубы обсуждают структуру будущей сделки.

    При этом Мерино уже согласовал контракт с «Арсеналом».

    Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» готов продать Мерино за 20 миллионов фунтов. Контракт игрока с клубом из Сан-Себастьяна рассчитан до июня 2025 года.

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    • Мерино стал победителем Евро-2024 в составе сборной Испании. В его активе решающий гол в матче против Германии в 1/4 финала.

    Transfermarkt оценивает стоимость Мерино в 50 миллионов евро.

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