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    «Арсенал» может подписать полузащитника сборной Испании

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    Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Реал Сосьедада» и сборной Испании Микеля Мерино.

    Микель Мерино
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    Микель Мерино

    По информации The Telegraph, в «Арсенале» считают, что клуб из Сан-Себастьяна согласится продать Мерино по сниженной цене в связи с тем, что его действующий контракт рассчитан всего лишь до июня 2025 года.

    Источник утверждает, что «Реал Сосьедад» устроит сумма в 20 миллионов фунтов.

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    • Мерино стал победителем Евро-2024 в составе сборной Испании. В его активе победный гол в матче против Германии в 1/4 финала.

    Transfermarkt оценивает стоимость Мерино в 50 миллионов евро.

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