«Арсенал» может подписать полузащитника сборной Испании

Лондонскийрассматривает возможность приобретения полузащитникаи сборной Испании

По информации The Telegraph, в «Арсенале» считают, что клуб из Сан-Себастьяна согласится продать Мерино по сниженной цене в связи с тем, что его действующий контракт рассчитан всего лишь до июня 2025 года.

Источник утверждает, что «Реал Сосьедад» устроит сумма в 20 миллионов фунтов.

Мерино стал победителем Евро-2024 в составе сборной Испании. В его активе победный гол в матче против Германии в 1/4 финала.

Transfermarkt оценивает стоимость Мерино в 50 миллионов евро.