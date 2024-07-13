Артета считает трансферную политику «Арсенала» медленной

Микель Артета Фото: globallookpress.com
«Думаю, что можно сказать, что все происходит немного медленнее. Я думаю, что рынок и новые правила привели к тому, что клубы стали более осведомленными, и вести бизнес так, как мы это делали за последние несколько сезонов, стало немного труднее.
Мы адаптировались к этому, и мы все еще хотим добиться того, чего мы хотим в трансферное окно, чтобы иметь гораздо более конкурентоспособную команду, и улучшить состав во всех областях, которых мы можем», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».
Напомним, в прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» финишировал на второй позиции.