Артета считает трансферную политику «Арсенала» медленной

Главный тренер лондонскоговысказался о летнем трансферном окне для своей команды.

«Думаю, что можно сказать, что все происходит немного медленнее. Я думаю, что рынок и новые правила привели к тому, что клубы стали более осведомленными, и вести бизнес так, как мы это делали за последние несколько сезонов, стало немного труднее.

Мы адаптировались к этому, и мы все еще хотим добиться того, чего мы хотим в трансферное окно, чтобы иметь гораздо более конкурентоспособную команду, и улучшить состав во всех областях, которых мы можем», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» финишировал на второй позиции.