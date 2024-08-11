Станкович: «Ахмат» совсем не хотел атаковать

Главный тренер московского «Спартака»прокомментировал игру 4-го тура против «Ахмата» (0:0).

«Мы старались, бились. Но бывают матчи, когда ты не можешь разбить низкий блок соперника. С каждой минутой становилось все сложнее, каждая минута играла на руку сопернику. Тем не менее, мне не в чем упрекнуть ребят. Впереди еще много матчей.

В перерыве вы провели две замены? Мне нужны были против низкого блока, против команды, которая не хотела атаковать, быстрые игроки в атаке. Я постарался это сделать.

Календарь и таблица РПЛ

Как оцените форму Виллиана Жозе? Ему есть в чем прибавлять. Есть куда расти.

Вас выводил из себя арбитр? При всем уважении не буду комментировать работу судей. Если скажу всё, что думаю, будет 3,4,5, а может, и 10 матчей дисквалификации. Не хочу оставлять ребят без тренера», — сказал Станкович «Матч ТВ».