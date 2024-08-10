До матча
«Зенит»
Действующий чемпион России ударно начал новый сезон, уверенно победив во всех трех матчах. При этом «Зенит» ни разу не пропустил, забив в совокупности 13 мячей.
Первые два матча в чемпионате завершились с одинаковым счетом 4:0 — были повержены «Крылья Советов» и «Рубин». В крайнем туре «Зенит» вновь не пожалел соперника, отправив в ворота «Ростова» пять безответных мячей (5:0).
Не обошлось без разгрома и на старте нового сезона Кубка России. Действующий обладатель трофея со счетом 3:0 обыграл «Факел» в первом туре группового этапа.
«Динамо»
«Динамо» также выиграло все три матча на старте сезона, но идет вторым только за счет худшей разницы мячей. Московский клуб забил 8 голов и пропустил дважды в свои ворота.
Первые два тура подопечные Марцела Лички провели дома. «Динамо» с одинаковым счетом 3:1 обыграло «Факел», а затем и «Локомотив». Через неделю московский клуб одержал уверенную победу над «Акроном» в Самаре (2:0).
Не лучшим образом для «Динамо» сложился первый тур Кубка России. «Бело-голубые» с крупным счетом уступили «Спартаку» в московском дерби (0:3).
Личные встречи
В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» выиграло оба матча у своего соперника — 3:2 в гостях и 1:0 дома. Всего в 10-ти последних встречах на счету «Зенита» 5 побед, московская команда оказалась сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» с коэффициентом 2.55.