Лидеры турнирной таблицы РПЛ «Зенит» и московское «Динамо» сыграют между собой в рамках 4-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Зенит»

Действующий чемпион России ударно начал новый сезон, уверенно победив во всех трех матчах. При этом «Зенит» ни разу не пропустил, забив в совокупности 13 мячей.

Первые два матча в чемпионате завершились с одинаковым счетом 4:0 — были повержены «Крылья Советов» и «Рубин». В крайнем туре «Зенит» вновь не пожалел соперника, отправив в ворота «Ростова» пять безответных мячей (5:0).

Не обошлось без разгрома и на старте нового сезона Кубка России. Действующий обладатель трофея со счетом 3:0 обыграл «Факел» в первом туре группового этапа.

«Динамо»

«Динамо» также выиграло все три матча на старте сезона, но идет вторым только за счет худшей разницы мячей. Московский клуб забил 8 голов и пропустил дважды в свои ворота.

Первые два тура подопечные Марцела Лички провели дома. «Динамо» с одинаковым счетом 3:1 обыграло «Факел», а затем и «Локомотив». Через неделю московский клуб одержал уверенную победу над «Акроном» в Самаре (2:0).

Не лучшим образом для «Динамо» сложился первый тур Кубка России. «Бело-голубые» с крупным счетом уступили «Спартаку» в московском дерби (0:3).

Личные встречи

В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» выиграло оба матча у своего соперника — 3:2 в гостях и 1:0 дома. Всего в 10-ти последних встречах на счету «Зенита» 5 побед, московская команда оказалась сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» с коэффициентом 2.55.