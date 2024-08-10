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    Сможет ли «Динамо» противостоять «Зениту»?

    Зенит — Динамо: прогноз и ставка (коэффициент 2.55) на футбол. 10/08/2024 в 17:30

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Динамо»
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    Максим Глушенков — игрок «Зенита»
    10 августа в рамках 4-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Зенит» и «Динамо». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Августа 2024 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 17:30 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Зенит»

    Турнирное положение: Команда очень уверенно начала новый сезон в РПЛ, занимая 1-е место в таблице с максимальными очками (9 баллов в 3-х матчах).

    Стоит отметить, что за 3 тура «Зенит» сумел забить 13 голов и ни разу не пропустить. Сейчас в топ-5 бомбардиров лиги у «сине-бело-голубых» сразу 3 игрока.

    Зенит — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Зенит» продолжает громить своих соперников. В последнем туре РПЛ «сине-бело-голубые» обыграли «Ростов» со счетом 5:0, а до этого уверенно переиграли «Факел» (3:0) в рамках Кубка России.

    «Зенит» выиграл все 5 официальных матчей в нынешнем сезоне. За этот период команда пропустила только 2 мяча при 20-и забитых.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: Ильзат Ахметов и Марио Фернандес (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Зенит» очень хорош на старте сезона. К тому же, у команды появился новый полузащитник, который пока просто безупречен. Максим Глушенков 8 голов и сделал голевую передачу за 5 встреч в нынешнем сезоне.

    Последний раз «Зенит» обыгрывал «Динамо» в марте этого года. В той встрече «сине-бело-голубые» одолели соперника со счетом 2:0, забив все свои голы еще в 1-м тайме.

    «Динамо»

    Турнирное положение: «Динамо», также как и «Зенит», отлично стартовало в чемпионате. После 3-х туров команда занимает 2-е место в таблице с 9-ю очками в копилке.

    За этот период «бело-голубые» забили 8 голов и дважды пропустили. На чужом поле команда успела провести в рамках РПЛ только 1 матч, в котором одержали победу над «Акроном» со счетом 2:0.

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    • Последние матчи: До матча с тольяттинской командой «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 0:3 в рамках Кубка России, а матчем ранее «бело-голубым» удалось одолеть «Локомотив» (3:1).

    «Динамо» успело провести 4 официальных матча в нынешнем сезоне, в которых команда однажды проиграла и трижды победила. За этот период подопечные Марцела Лички забили 8 голов при 5-и пропущенных.

    Не сыграют: Роберто Фернандес и Вячеслав Грулев (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: «Динамо» намерено вновь составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство РПЛ. Для этого «бело-голубым» необходимо обыгрывать подопечных Сергея Семака в очных противостояниях.

    В последней очной встрече между этими командами «Динамо» одержало победу со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Константин Тюкавин на 77-й минуте.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне, забив за 5 игр 20 голов

    • В последних 5-и очных встречах «Динамо» трижды обыгрывало «Зенит»

    • В последних 3-х очных матчах команды не пробивали тотал больше

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.60, а победа «Динамо» — в 5.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.57 и 2.40.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды будут играть аккуратнее в 1-м тайме и сыграют вничью.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.55.

    Прогноз: В последних очных встречах команды играли не очень результативно.

    Ставка: Тотал 3 меньше за 1.93.

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    «Зенит» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 10.08.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Динамо» противостоять «Зениту»?
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