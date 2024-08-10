Зенит
Динамо
«Зенит»
Турнирное положение: Команда очень уверенно начала новый сезон в РПЛ, занимая 1-е место в таблице с максимальными очками (9 баллов в 3-х матчах).
Стоит отметить, что за 3 тура «Зенит» сумел забить 13 голов и ни разу не пропустить. Сейчас в топ-5 бомбардиров лиги у «сине-бело-голубых» сразу 3 игрока.
Зенит — Динамо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Зенит» продолжает громить своих соперников. В последнем туре РПЛ «сине-бело-голубые» обыграли «Ростов» со счетом 5:0, а до этого уверенно переиграли «Факел» (3:0) в рамках Кубка России.
«Зенит» выиграл все 5 официальных матчей в нынешнем сезоне. За этот период команда пропустила только 2 мяча при 20-и забитых.
Не сыграют: Ильзат Ахметов и Марио Фернандес (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Зенит» очень хорош на старте сезона. К тому же, у команды появился новый полузащитник, который пока просто безупречен. Максим Глушенков 8 голов и сделал голевую передачу за 5 встреч в нынешнем сезоне.
Последний раз «Зенит» обыгрывал «Динамо» в марте этого года. В той встрече «сине-бело-голубые» одолели соперника со счетом 2:0, забив все свои голы еще в 1-м тайме.
«Динамо»
Турнирное положение: «Динамо», также как и «Зенит», отлично стартовало в чемпионате. После 3-х туров команда занимает 2-е место в таблице с 9-ю очками в копилке.
За этот период «бело-голубые» забили 8 голов и дважды пропустили. На чужом поле команда успела провести в рамках РПЛ только 1 матч, в котором одержали победу над «Акроном» со счетом 2:0.
Последние матчи: До матча с тольяттинской командой «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 0:3 в рамках Кубка России, а матчем ранее «бело-голубым» удалось одолеть «Локомотив» (3:1).
«Динамо» успело провести 4 официальных матча в нынешнем сезоне, в которых команда однажды проиграла и трижды победила. За этот период подопечные Марцела Лички забили 8 голов при 5-и пропущенных.
Не сыграют: Роберто Фернандес и Вячеслав Грулев (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Динамо» намерено вновь составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство РПЛ. Для этого «бело-голубым» необходимо обыгрывать подопечных Сергея Семака в очных противостояниях.
В последней очной встрече между этими командами «Динамо» одержало победу со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Константин Тюкавин на 77-й минуте.
Статистика для ставок
- «Зенит» не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне, забив за 5 игр 20 голов
- В последних 5-и очных встречах «Динамо» трижды обыгрывало «Зенит»
- В последних 3-х очных матчах команды не пробивали тотал больше
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.60, а победа «Динамо» — в 5.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.57 и 2.40.
- 2.50Ростов — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.45Франция — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.90Пари НН — Химки: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды будут играть аккуратнее в 1-м тайме и сыграют вничью.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.55.
Прогноз: В последних очных встречах команды играли не очень результативно.
Ставка: Тотал 3 меньше за 1.93.