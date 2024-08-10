Семин: «Краснодару» предстоит ещё много работы, чтобы выйти на уровень

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
«Матч "Краснодара" с ЦСКА — это сплошная борьба. Игроки выглядели хорошо физически. Конечно, "Краснодар" ещё наберёт. У них есть игроки: они хорошего уровня. "Краснодар" немного отошёл от своей комбинационной игры.
Сейчас много силовых действий. В команде подобраны игроки такого плана. "Краснодару" предстоит ещё много работы, чтобы выйти на уровень. Но игроки в обойме, можно сказать, мощные», — сказал Семин Чемпионату.
После этого матча «Краснодар» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе, а ЦСКА — на 4-й позиции (7 баллов).