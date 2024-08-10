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    Семин: «Краснодару» предстоит ещё много работы, чтобы выйти на уровень

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    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался о победе «Краснодара» в матче 4-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Матч "Краснодара" с ЦСКА — это сплошная борьба. Игроки выглядели хорошо физически. Конечно, "Краснодар" ещё наберёт. У них есть игроки: они хорошего уровня. "Краснодар" немного отошёл от своей комбинационной игры.

    Сейчас много силовых действий. В команде подобраны игроки такого плана. "Краснодару" предстоит ещё много работы, чтобы выйти на уровень. Но игроки в обойме, можно сказать, мощные», — сказал Семин Чемпионату.

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    • После этого матча «Краснодар» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе, а ЦСКА — на 4-й позиции (7 баллов).

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