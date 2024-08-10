Семин: «Краснодару» предстоит ещё много работы, чтобы выйти на уровень

Экс-наставниквысказался о победе «Краснодара» в матче 4-го тура РПЛ с(2:1).

«Матч "Краснодара" с ЦСКА — это сплошная борьба. Игроки выглядели хорошо физически. Конечно, "Краснодар" ещё наберёт. У них есть игроки: они хорошего уровня. "Краснодар" немного отошёл от своей комбинационной игры.

Сейчас много силовых действий. В команде подобраны игроки такого плана. "Краснодару" предстоит ещё много работы, чтобы выйти на уровень. Но игроки в обойме, можно сказать, мощные», — сказал Семин Чемпионату.

После этого матча «Краснодар» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе, а ЦСКА — на 4-й позиции (7 баллов).