ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Захар Петров и Алексей Коровашков8 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 13:53
    • Агент Актюркоглу: Прогресса в переговорах со «Спартаком» нет
  • 13:38
    • «Спартак» готов заплатить 8 млн евро за полузащитника «Витории Гимарайнш»
  • 13:02
    • Каноисты Коровашков и Петров вышли в финал Олимпиады
  • 11:26
    • «Бавария» решила продать Дейвиса
  • 10:49
    • «Наполи» заплатит 30 млн евро за вингера «Бенфики»
    Все новости спорта

    В «Пари НН» сообщили о восстановлении Майги

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород
    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов отметил, что хавбек Мамаду Майга может не сыграть до конца года из‑за травмы.

    Мамаду Майга
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мамаду Майга

    Майга получил травму 14 апреля во время матча 24‑го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3). У игрока диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.

    «Восстановление Мамаду идет штатно. Понятно, что у него была серьезная травма, от которой невозможно восстановиться за короткий период. Он уже тренируется в реабилитационной группе, курсом к этому идет программа.

    Мы ожидаем, что к общей группе он присоединится в конце сентября — начале октября. Соответственно, на поле он выйдет ближе к концу этого года либо в начале второй части сезона в следующем году», — сказал Мелик‑Гусейнов «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» идет 11-м в таблице РПЛ, набрав три очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Олимпия» одержит 10 победу подряд?
  • «Олимпия» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Астана» зацепиться за путевку в следующий раунд?
  • «Корвинул» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 2.98
    •
  • Сможет ли «Аякс» зацепиться за результат на чужом поле?
  • «Панатинаикос» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.20
  • Экспресс дня 8 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Олимпия — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Корвинул — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Медведев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Линкольн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Франция — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Пари НН — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры