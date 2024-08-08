В «Пари НН» сообщили о восстановлении Майги

Генеральный директор «Пари НН»отметил, что хавбекможет не сыграть до конца года из‑за травмы.

Майга получил травму 14 апреля во время матча 24‑го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3). У игрока диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.

«Восстановление Мамаду идет штатно. Понятно, что у него была серьезная травма, от которой невозможно восстановиться за короткий период. Он уже тренируется в реабилитационной группе, курсом к этому идет программа.

Мы ожидаем, что к общей группе он присоединится в конце сентября — начале октября. Соответственно, на поле он выйдет ближе к концу этого года либо в начале второй части сезона в следующем году», — сказал Мелик‑Гусейнов «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» идет 11-м в таблице РПЛ, набрав три очка.