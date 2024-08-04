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    «Факел» и «Краснодар» сыграли безголевую ничью

    «Факел» — «Краснодар»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче третьего тура РПЛ воронежский «Факел» и «Краснодар» не выявили победителя — 0:0.

    Александр Беленов
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    Александр Беленов

    На протяжении всего матча гости владели территориальным и игровым преимуществом, но пробить Александра Беленова так и не смогли.

    «Краснодар» нанес по воротам «Факела» 12 ударов, из них 2 в створ, тогда как «Факел» только один удар.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Краснодар 0:0
    Гол: : (75') Факел: Александр Беленов, Сергей Божин, Райан Сенхаджи, Игорь Калинин, Ильнур Альшин, Ираклий Квеквескири, Вячеслав Якимов, Мастерной Владислав, Мохамед Браими, Владимир Ильин, Dziov M. Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Данила Козлов, Сергей Петров, Кевин Кастаньо, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Джон Кордоба, Виктор Са Предупреждения: Кевин Кастаньо (24'), Мастерной Владислав (25'), Мохамед Браими (26'), Эдуард Сперцян (41')

    После трех туров у «Краснодара» три очка и пока 11-е место, «Факел» (1) пока 14-й.

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