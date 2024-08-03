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    Карпин: У меня очень много позитива. Мне в игре все нравилось

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Точно не справились не только с Глушенковым, но и не справились с "Зенитом". Ему же кто-то передачи отдавал. Последний его гол — со свободного пространства

    "Зенит" не прощает ошибок. Мастерства у футболистов соперника достаточно. Что мне ругать игроков за ошибки?

    У меня очень много позитива. Мне в игре все нравилось. Что касается игры. Выход из обороны.

    Понятно, что были недочёты и недоработки. Но эти пять голов не вытекали из логики. Теряли мяч на своей половине поля», — цитирует Карпина «Чемпионат».

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    После трех туров «Зенит» и «Динамо» лидируют с 9 очками. «Ростов» пока на 4-й позиции с четырьмя.

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