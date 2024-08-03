Жиру: Я советовался с Ибрагимовичем перед переходом в МЛС

Экс-форвард сборной Францииотметил, чторекомендовал ему продолжить карьеру в чемпионате МЛС.

«Я разговаривал со Златаном. Он сказал, что мне здесь понравится, что это подходящая лига для нападающих. Команды играют не ради защиты и удержания преимущества. Они играют для того, чтобы забивать голы и доставлять удовольствие болельщикам.

Я могу привнести свой опыт и профессионализм, могу давать советы партнерам. Мне нужно будет адаптироваться, но я готов вносить свой вклад», — приводит слова Жиру ESPN.

Ранее Жиру заключил соглашение с «Лос-Анджелес Гэлакси». Контракт истекает в декабре 2025 года.