Угальде: Хорошо было бы забить пять-шесть мячей в ворота «Динамо»

Нападающий «Спартака»прокомментировал победу над(3:0) в матче группового этапа Кубка России.

Угальде забил за «Спартак» во втором матче подряд.

«Я очень рад, что мы выиграли. Благодарю бога, что удалось забить в двух матчах подряд.

Думаю, когда мы начали прессинговать выше и много давили, то мне удалось забить гол. После этого мы поменяли игру.

Конечно, мы хотим забивать как можно больше голов, поэтому стараемся создавать моменты и их реализовывать. Может быть, хорошо было бы забить пять-шесть мячей в ворота "Динамо", чтобы счет был более объективным», — сказал коста-риканский футболист, слова которого приводит «Чемпионат».

В ближайшем матче «Спартак» сыграет 5 августа против «Крыльев Советов» в рамках третьего тура РПЛ.