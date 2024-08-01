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    Угальде: Хорошо было бы забить пять-шесть мячей в ворота «Динамо»

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    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал победу над «Динамо» (3:0) в матче группового этапа Кубка России.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    Угальде забил за «Спартак» во втором матче подряд.

    «Я очень рад, что мы выиграли. Благодарю бога, что удалось забить в двух матчах подряд.

    Думаю, когда мы начали прессинговать выше и много давили, то мне удалось забить гол. После этого мы поменяли игру.

    Конечно, мы хотим забивать как можно больше голов, поэтому стараемся создавать моменты и их реализовывать. Может быть, хорошо было бы забить пять-шесть мячей в ворота "Динамо", чтобы счет был более объективным», — сказал коста-риканский футболист, слова которого приводит «Чемпионат».

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