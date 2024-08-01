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    Станкович: У Маслова очень высокий потенциал, он может играть на любой позиции

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    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над «Динамо» (3:0) в матче группового этапа Кубка России.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Хочу поздравить всех своих ребят. Не только Маслова, все провели отличный матч на уровне и при высокой интенсивности.

    Что касается Паши, даже мой ассистент дважды подошел и спросил, действительно ли я хочу его выпустить на "восьмерку" в виде помощи Пруцеву. Я вижу, как Паша работает на тренировках. Его потенциал очень высокий. Он может играть на любой позиции, кроме вингера и нападающего.

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    • Установку на матч давал на английском. Они отлично его знают, по крайней мере они так говорят. Но мы все говорим на языке футбола, нам зачастую не нужен переводчик», — приводит слова сербского специалиста «Матч ТВ».

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