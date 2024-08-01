Станкович: У Маслова очень высокий потенциал, он может играть на любой позиции

Главный тренер «Спартака»прокомментировал победу над(3:0) в матче группового этапа Кубка России.

«Хочу поздравить всех своих ребят. Не только Маслова, все провели отличный матч на уровне и при высокой интенсивности.

Что касается Паши, даже мой ассистент дважды подошел и спросил, действительно ли я хочу его выпустить на "восьмерку" в виде помощи Пруцеву. Я вижу, как Паша работает на тренировках. Его потенциал очень высокий. Он может играть на любой позиции, кроме вингера и нападающего.

Установку на матч давал на английском. Они отлично его знают, по крайней мере они так говорят. Но мы все говорим на языке футбола, нам зачастую не нужен переводчик», — приводит слова сербского специалиста «Матч ТВ».