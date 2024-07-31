ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Спартак» — «Динамо». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1-го тура Кубка России «Спартак» — «Динамо»

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Спартак Динамо
    Вся лентаСамое главное
    Роман Сафиуллин31 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Валерий Непомнящий«Не будь такого "Спартака", было бы скучно». Валерий Непомнящий — о гегемонии «Зенита» и страданиях от Олимпиады «Зенит»«Зенит» — «Факел» 3:0. Онлайн
    Все новости спорта
    Манфред Угальде
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Манфред Угальде
    «Спартак» и «Динамо» сыграют между собой в рамках 1-го тура группы A Кубка России. Следить за ходом московского дерби можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Спартак»

    «Спартак» является четырехкратным обладателем Кубка России. Последний раз «красно-белым» покорился этот трофей два года назад, когда спартаковцы в финальном матче в «Лужниках» переиграли московское «Динамо». В прошлом сезоне «Спартак» был в шаге от попадания в Суперфинал, уступив «Балтике» в финале Пути регионов.

    В первом туре нового сезона чемпионата России «красно-белые» уступили на выезде «Оренбургу» (0:2), но затем довольно уверенно переиграли в гостях «Химки» (3:1). После двух туров «Спартак» занимает седьмое место с тремя очками в активе.

    «Динамо»

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Динамо» пять раз выходило в финал Кубка России, но лишь один раз победа оставалась за «бело-голубыми». В 1995 году москвичи одолели «Ротор» в серии послематчевых пенальти. В прошлом сезоне розыгрыша Кубка России подопечные Марцела Лички проиграли «Спартаку» в полуфинале второго раунда 1/2 финала Пути регионов.

    После двух туров нового сезона РПЛ «Динамо» на пару с «Зенитом» возглавляет турнирную таблицу. Оба матча «бело-голубые» провели дома, обыграв «Факел» и «Локомотив» с одинаковым счетом 3:1.

    Личные встречи

    В 10-ти последних матчах на счету «Спартака» 6 побед, «Динамо» оказалось сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 2.70.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 31 июля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Партизан — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры