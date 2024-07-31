«Спартак» и «Динамо» сыграют между собой в рамках 1-го тура группы A Кубка России. Следить за ходом московского дерби можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Спартак»

«Спартак» является четырехкратным обладателем Кубка России. Последний раз «красно-белым» покорился этот трофей два года назад, когда спартаковцы в финальном матче в «Лужниках» переиграли московское «Динамо». В прошлом сезоне «Спартак» был в шаге от попадания в Суперфинал, уступив «Балтике» в финале Пути регионов.

В первом туре нового сезона чемпионата России «красно-белые» уступили на выезде «Оренбургу» (0:2), но затем довольно уверенно переиграли в гостях «Химки» (3:1). После двух туров «Спартак» занимает седьмое место с тремя очками в активе.

«Динамо»

«Динамо» пять раз выходило в финал Кубка России, но лишь один раз победа оставалась за «бело-голубыми». В 1995 году москвичи одолели «Ротор» в серии послематчевых пенальти. В прошлом сезоне розыгрыша Кубка России подопечные Марцела Лички проиграли «Спартаку» в полуфинале второго раунда 1/2 финала Пути регионов.

После двух туров нового сезона РПЛ «Динамо» на пару с «Зенитом» возглавляет турнирную таблицу. Оба матча «бело-голубые» провели дома, обыграв «Факел» и «Локомотив» с одинаковым счетом 3:1.

Личные встречи

В 10-ти последних матчах на счету «Спартака» 6 побед, «Динамо» оказалось сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 2.70.