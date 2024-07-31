«Спартак» сыграет на своем поле против московского «Динамо» в первом туре группового этапа Кубка России. Матч пройдет 31 июля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: это будет первый матч красно-белых в новом розыгрыше Кубка России. В прошлом году «Спартак» набрал 12 очков в шести матчах группового этапа Кубка России.

Последние матчи: в первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» проиграл на выезде «Оренбургу» (0:2).

Но во втором туре команда Деяна Станковича одержала победу над «Химками» (3:1).

Не сыграют: к предстоящему матчу готовы все основные игроки. В заявке не будет только Александра Соболева, который, похоже, решительно настроен продолжить карьеру в «Зените».

Состояние команды: уже чуть-чуть лучше, чем после матча с «Оренбургом», в котором «Спартак» напоминал команду, которая способна разве что бороться за выживание.

Прогнозы и ставки на футбол

В матче с «Химками» в составе красно-белых дебютировал Эсекьель Барко, и есть ощущение, что «Спартак» наконец-то сделал классное приобретение. Аргентинец забил шикарный гол со штрафного и в целом выглядел очень солидно. Кроме того, наконец-то отличился Манфред Угальде, за которого клуб заплатил больше 10 миллионов евро.

Но перехваливать «Спартак» тоже не стоит, пока нет ощущения, что команда Станковича будет бороться за что-то серьезное.

«Динамо»

Турнирное положение: для «Динамо» предстоящий матч тоже будет первым в новом розыгрыше Кубка России. В предыдущем команда Марцела Лички заняла второе место в группе, набрав в шести матчах 11 очков.

Последние матчи: в отличие от «Спартака», «Динамо» пока не проигрывало в новом сезоне РПЛ.

В первом туре бело-голубые выиграл у «Факела», а во втором — у «Локомотива». Оба матча завершились со счетом 3:1.

Не сыграют: к предстоящему матчу «Динамо» готовится в сильнейшем составе.

Состояние команды: вопреки ожиданиям, «Динамо» успешно стартовало в новом сезоне. Вполне вероятно, что команда Лички снова будет одним из главных конкурентов «Зенита» в борьбе за первое место в РПЛ.

В двух предыдущих матчах «Динамо» порадовало, прежде всего, своей игрой в атаке. При этом Константин Тюкавин пока не забил ни одного мяча, а это говорит о том, что у команды нет явной зависимости от одного конкретного игрока.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Спартак» и «Динамо» обменялись победами на групповом этапе Кубка России: сначала красно-белые выиграли на своем поле 4:1, а потом бело-голубые взяли реванш — 3:0

В прошлом сезоне «Динамо» и «Спартак» провели между собой пять матчей (два в РПЛ и три в Кубке России), в которых было забито 14 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Спартак» в этом матче можно поставить за 2.12, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Динамо» — за 3.18.

Прогноз: скорее всего, ротация состава будет и в «Спартаке», и в «Динамо». Это логично с учетом того, что обе команды пару дней назад играли в РПЛ.

В плане исхода здесь сложно что-либо сказать, но при этом логично предположить, что команды порадуют болельщиков результативным футболом.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.70.

Прогноз: скорее всего, самое интересное начнется после перерыва. Во втором тайме кому-то точно придется рисковать.

Ставка: обе команды забьют во втором тайме за 2.74.