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    «Локомотив» — «Ростов». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1-го тура Кубка России «Локомотив» — «Ростов»

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    «Локомотив» на своем поле сыграет с «Ростовом» в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Локомотив»

    «Локомотив» является рекордсменом страны по количеству побед в Кубке России. Московская команда 9 раз выигрывала данный трофей, что на один больше, чем у ближайших преследователей из ЦСКА. В прошлом сезоне розыгрыша Кубка России «Локомотив» дошел до 1/4 финала Пути регионов, уступив «Уралу».

    Новую кампанию в РПЛ подопечные Михаила Галактионова начали с победы над дебютантом турнира — «Акрона» (3:2). Однако во втором туре «железнодорожники» не смогли развить свой успех, проиграв в дерби «Динамо» (1:3).

    «Ростов»

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    «Ростов» дважды выходил в финал Кубка России и в 2014 году смог завоевать трофей, обыграв в финале «Краснодар». В прошлом сезоне Кубка России подопечные Валерия Карпина дошли до полуфинала по Пути регионов, уступив там «Балтике».

    «Ростов» пока не проигрывает на старте нового сезона РПЛ. В двух первых турах «жёлто-синие» набрали четыре очка благодаря ничьей с ЦСКА (0:0) и гостевой победе над «Крыльями Советов» (3:1).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне команды четыре раза встречались между собой — дважды в чемпионате и в группе Кубка России. Во всех случаях победу одерживали хозяева поля.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету обеих команд по 4 победы, еще 2 игры завершились вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов» с коэффициентом 2.01.

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