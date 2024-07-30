30 июля в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Локомотив» и «Ростов». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» летом потерял сразу нескольких своих лидеров. Да и по игре команда сейчас выглядит скромно.

При этом «Локомотив» стартовал в новом чемпионате относительно неплохо. По итогам двух стартовых турах в активе команды значится 3 очка.

Последние матчи: в двух первых поединках команда пропустила уже 5 мячей. А вот отличились железнодорожники 4 забитыми мячами.

В стартовом поединке «Локомотив» с натугой одолел «Акрон» (3:2). После того команда Михаила Галактионова уступила московскому «Динамо» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах москвичи выиграли лишь дважды. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данный момент москвичам вряд ли что-то светит в чемпионате России. А вот за Кубок страны команда Галактионова вполне способна побороться.

Поединки против ростовчан для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Локомотив» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть свою вторую победу в сезоне. Да и в атаке железнодорожники надеются поднатореть.

«Ростов»

Турнирное положение: Подопечные Валерия Карпина не боятся никого. Пусть состав команды по именам выглядит не столь впечатляюще.

Причем «Ростов» стартовал в РПЛ вполне продуктивно. Ростовчане в двух турах сумели набрать 4 очка, пропустив в свои ворота лишь один мяч.

Последние матчи: в межсезонье «Ростов» провел 4 контрольных поединка. В них команда выиграла 2 раза при одном поражении.

Причем в первом туре ростовчане расписали паритет с ЦСКА (0:0). А вот поединок с «Крыльями Советов» получился ярким и успешным (3:1).

Вообще, в 5 последних матчах «Ростов» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма выгодно. Да и в плане созидания ростовчане способны прибавить.

Отлично проявляет себя форвард ростовчан Егор Голенков. В минувшем туре РПЛ на его счету гол в ворота самарцев.

Последняя победа над железнодорожниками случилась почти год назад. Между тем, команда Карпина способна огорчить кого угодно.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться сыграть на своих козырях. Да и умение выжать максимум из имеющихся ресурсов у ростовчан не отнять.

Статистика для ставок

«Ростов» не проигрывал в 3 своих последних матчах

«Локомотив» в мае минимально переиграл ростовчан

Железнодорожники в среднем забивают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 3.37.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.83 и 2.01.

Прогноз: Обе команды явно предстанут не в самом оптимальном кадровом сочетании.

«Локомотив» за летом серьезно ослабел, да и ростовчане больше ориентированы на успешном выступлении в РПЛ.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.11