ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Том Дэйли — единственный, кто способен противостоять китайцам29 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Евгений КузнецовПохоже, история «что если» Евгения Кузнецова подошла к концу Мирра Андреева28 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 22:06
    • «Краснодар» не смог переиграть «Динамо» Мх
  • 22:13
    • Маршан победил в 400 м комплексе в плавании на Олимпиаде, а у женщин Хаске на 100 м баттерфляем
  • 20:57
    • «Алания» уступила «Родине», «СКА-Хабаровск» был сильнее «Сочи»
  • 20:13
    • Диера Келдиерова взяла золото в женском дзюдо до 52 кг на Олимпиаде, а у мужчин до 66 кг японец Абэ
    Все новости спорта

    Смело ставим на минимализм!

    Локомотив — Ростов: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.01. 30.07.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Ростов Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Ростов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Баринов
    30 июля в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Локомотив» и «Ростов». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 30 Июля 2024 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 18:30 Ростов

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Локомотив» летом потерял сразу нескольких своих лидеров. Да и по игре команда сейчас выглядит скромно.

    При этом «Локомотив» стартовал в новом чемпионате относительно неплохо. По итогам двух стартовых турах в активе команды значится 3 очка.

    Локомотив — Ростов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в двух первых поединках команда пропустила уже 5 мячей. А вот отличились железнодорожники 4 забитыми мячами.

    В стартовом поединке «Локомотив» с натугой одолел «Акрон» (3:2). После того команда Михаила Галактионова уступила московскому «Динамо» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах москвичи выиграли лишь дважды. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данный момент москвичам вряд ли что-то светит в чемпионате России. А вот за Кубок страны команда Галактионова вполне способна побороться.

    Поединки против ростовчан для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Локомотив» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть свою вторую победу в сезоне. Да и в атаке железнодорожники надеются поднатореть.

    «Ростов»

    Турнирное положение: Подопечные Валерия Карпина не боятся никого. Пусть состав команды по именам выглядит не столь впечатляюще.

    Причем «Ростов» стартовал в РПЛ вполне продуктивно. Ростовчане в двух турах сумели набрать 4 очка, пропустив в свои ворота лишь один мяч.

  • «Зенит» снова подтвердил статус главного фаворита РПЛ. Питерцы легко победили «Рубин» в гостях
  • Обзор спортивных СМИ на разгромную победу «Зенита» во втором туре РПЛ против «Рубина»
  • 27/07/2024

    • Последние матчи: в межсезонье «Ростов» провел 4 контрольных поединка. В них команда выиграла 2 раза при одном поражении.

    Причем в первом туре ростовчане расписали паритет с ЦСКА (0:0). А вот поединок с «Крыльями Советов» получился ярким и успешным (3:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Ростов» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма выгодно. Да и в плане созидания ростовчане способны прибавить.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Отлично проявляет себя форвард ростовчан Егор Голенков. В минувшем туре РПЛ на его счету гол в ворота самарцев.

    Последняя победа над железнодорожниками случилась почти год назад. Между тем, команда Карпина способна огорчить кого угодно.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться сыграть на своих козырях. Да и умение выжать максимум из имеющихся ресурсов у ростовчан не отнять.

    Статистика для ставок

    • «Ростов» не проигрывал в 3 своих последних матчах

    • «Локомотив» в мае минимально переиграл ростовчан

    • Железнодорожники в среднем забивают 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 3.37.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.83 и 2.01.

    Прогноз: Обе команды явно предстанут не в самом оптимальном кадровом сочетании.

    «Локомотив» за летом серьезно ослабел, да и ростовчане больше ориентированы на успешном выступлении в РПЛ.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.11

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ухань Три Таунс — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.07
  • Прогноз на матч Кепфер — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эванс — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ван — Плишкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Мертенс — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Роджерс — Монтгомери
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Таунсенд — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Цуренко — Долхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бадоса — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нгуну — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ротор — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Локомотив» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на футбол. Смело ставим на минимализм!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры