Локомотив
Ростов
«Локомотив»
Турнирное положение: «Локомотив» летом потерял сразу нескольких своих лидеров. Да и по игре команда сейчас выглядит скромно.
При этом «Локомотив» стартовал в новом чемпионате относительно неплохо. По итогам двух стартовых турах в активе команды значится 3 очка.
Локомотив — Ростов: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в двух первых поединках команда пропустила уже 5 мячей. А вот отличились железнодорожники 4 забитыми мячами.
В стартовом поединке «Локомотив» с натугой одолел «Акрон» (3:2). После того команда Михаила Галактионова уступила московскому «Динамо» (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах москвичи выиграли лишь дважды. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данный момент москвичам вряд ли что-то светит в чемпионате России. А вот за Кубок страны команда Галактионова вполне способна побороться.
Поединки против ростовчан для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Локомотив» выиграл 3 раза при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть свою вторую победу в сезоне. Да и в атаке железнодорожники надеются поднатореть.
«Ростов»
Турнирное положение: Подопечные Валерия Карпина не боятся никого. Пусть состав команды по именам выглядит не столь впечатляюще.
Причем «Ростов» стартовал в РПЛ вполне продуктивно. Ростовчане в двух турах сумели набрать 4 очка, пропустив в свои ворота лишь один мяч.
Последние матчи: в межсезонье «Ростов» провел 4 контрольных поединка. В них команда выиграла 2 раза при одном поражении.
Причем в первом туре ростовчане расписали паритет с ЦСКА (0:0). А вот поединок с «Крыльями Советов» получился ярким и успешным (3:1).
Вообще, в 5 последних матчах «Ростов» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма выгодно. Да и в плане созидания ростовчане способны прибавить.
Отлично проявляет себя форвард ростовчан Егор Голенков. В минувшем туре РПЛ на его счету гол в ворота самарцев.
Последняя победа над железнодорожниками случилась почти год назад. Между тем, команда Карпина способна огорчить кого угодно.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться сыграть на своих козырях. Да и умение выжать максимум из имеющихся ресурсов у ростовчан не отнять.
Статистика для ставок
- «Ростов» не проигрывал в 3 своих последних матчах
- «Локомотив» в мае минимально переиграл ростовчан
- Железнодорожники в среднем забивают 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 3.37.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.83 и 2.01.
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- 1.87Украина (U23) — Аргентина (U23): прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: Обе команды явно предстанут не в самом оптимальном кадровом сочетании.
«Локомотив» за летом серьезно ослабел, да и ростовчане больше ориентированы на успешном выступлении в РПЛ.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.11