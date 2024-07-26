Ибрагимович: Играть в футбол было проще, чем заниматься тем, что я делаю сейчас

Советник по спортивным и коммерческим вопросамвысказался о своей нынешней работе.

«Могу сказать, что играть в футбол было проще, чем заниматься тем, что я делаю сейчас. Я учусь, но я скромен. Нынешняя работа отличается от того, к чему я привык, однако вокруг меня хорошие люди. Пока футболисты выигрывают, всё в порядке. Проблемы начинаются тогда, когда они проигрывают (улыбается).

Я не могу влиять на игру, как раньше. Но должен передавать свой менталитет и опыт другим футболистам», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Напомним, что легендарный швед завершил карьеру в 2023 году. Последним его клубом был как раз «Милан».