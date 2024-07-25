Рахимов объяснил яркую игру Глушенкова после перехода в «Зенит»

Главный тренер «Рубина»поделился мнением о яркой игре новичка «Зенита»

Глушенков перешел в «Зенит» этим летом из «Локомотива».

«В "Зените" у Глушенкова партнеры совершенно другого уровня, которые могут отдать любую передачу и знают, как вовремя сделать эту передачу.

Глушенков хорошо проявлял себя в "Локомотиве", он просто держит этот уровень, что был в прошлом году, теперь добавились хорошие партнеры.

"Зенит" поймал ту самую уверенность в игре уже после матча за Суперкубок. Мы видим больше вертикальной игры, больше смены ритма в игре команды», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

«Рубин» сыграет против «Зенита» во втором туре РПЛ. Матч пройдет 27 июля в Казани, начало — в 17:30 мск.