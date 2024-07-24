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    Отаменди: Это исторический позор. Ничего подобного не случалось никогда раньше

    Футбол Париж-2024 Сборная Аргентины Сборная Марокко
    Защитник и капитан сборной Аргентины Николас Отаменди прокомментировал двухчасовую паузу в матче с Марокко в групповом турнире Олимпиады-2024.

    Николас Отаменди
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    Николас Отаменди

    «Это исторический позор. Ничего подобного не случалось никогда раньше.

    Марокканцы не хотели играть после паузы, и мы тоже. Мы прождали час и 40 минут, но никто не сказал нам, что случилось. Это заставляет чувствовать себя беспомощными», — цитирует Отаменди As.

    Напомним, поединок был прерван из-за беспорядков болельщиков команды Марокко, выбежавших на поле а после возобновления встречи спустя два часа гол аргентинцев, забитый на 90+16-й минуте, был отменён из-за офсайда.

    В итоге на дубль Суфиана Рахими аргентинцы ответили только точным ударом Джулиано Симеоне.

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