Отаменди: Это исторический позор. Ничего подобного не случалось никогда раньше

Защитник и капитан сборной Аргентиныпрокомментировал двухчасовую паузу в матче с Марокко в групповом турнире Олимпиады-2024.

«Это исторический позор. Ничего подобного не случалось никогда раньше.

Марокканцы не хотели играть после паузы, и мы тоже. Мы прождали час и 40 минут, но никто не сказал нам, что случилось. Это заставляет чувствовать себя беспомощными», — цитирует Отаменди As.

Напомним, поединок был прерван из-за беспорядков болельщиков команды Марокко, выбежавших на поле а после возобновления встречи спустя два часа гол аргентинцев, забитый на 90+16-й минуте, был отменён из-за офсайда.

В итоге на дубль Суфиана Рахими аргентинцы ответили только точным ударом Джулиано Симеоне.