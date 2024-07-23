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    В «Зените» назвали причину расставания с Марио Фернандесом

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    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с защитником Марио Фернандесом.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «После перенесённой операции, несмотря на желание и все усилия Марио на тяжёлых тренировках, показанной полной самоотдачи и работы в общей группе, стало ясно, что Фернандесу не удаётся вернуться на свой уровень.

    Поэтому принято совместное согласованное решение о непродлении контракта. Желаем Марио здоровья и семейного счастья! Двери "Зенита" всегда будут открыты для него», — цитирует Медведева «Чемпионат».

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    • Ранее сообщалось, что Фернандес покинет «Зенит» до конца июля.

    Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. С 2012 по 2022 год он играл за московский ЦСКА.

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