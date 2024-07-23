В «Зените» назвали причину расставания с Марио Фернандесом

Председатель правлениявысказался о ситуации с защитником

«После перенесённой операции, несмотря на желание и все усилия Марио на тяжёлых тренировках, показанной полной самоотдачи и работы в общей группе, стало ясно, что Фернандесу не удаётся вернуться на свой уровень.

Поэтому принято совместное согласованное решение о непродлении контракта. Желаем Марио здоровья и семейного счастья! Двери "Зенита" всегда будут открыты для него», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Фернандес покинет «Зенит» до конца июля.

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. С 2012 по 2022 год он играл за московский ЦСКА.